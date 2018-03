Eberbach. (MD) "Zum aktivsten Fanclub weit und breit komme ich doch immer wieder gern", machte Udo Scholz den Adler-Freunden Eberbach ein großes Kompliment. Vorsitzender Dirk Lenz hatte den Stadionsprecher der Mannheimer Eishockey-Profis kürzlich zur Vorstellung seines neuen Buches "Ein Leben für das Mikrofon" ins "Bergstübel" eingeladen. Und der mittlerweile 78-Jährige, der vor (Stimm-)kraft geradezu sprüht, ließ sich nicht lange bitten.

Frei von der Leber weg erzählte das "Sprecher-Urgestein" vor einer etwa 30-köpfigen Zuhörerschaft seine Lebensgeschichte und gewährte dabei nicht nur Einblicke in seine Karriere als Sprecher bei verschiedenen Vereinen oder als Promotor von Kinderstar Heintje. Wobei das Erzählen stellenweise eher einem Dialog mit den Zuhörern glich. Denn immer wieder ließ sich Scholz von den Gästen unterbrechen und beantwortete während der gut zweistündigen Zusammenkunft bereitwillig Fragen.

Mit seiner Geburt als Sohn eines Eisenbahners in Brügge, einem heutigen Stadtteil von Lüdenscheid, beginnt der Sauerländer sein 158-seitiges Werk. "Außer Sport interessierte mich nichts", lachte er und spielte dabei auf seine "unrühmliche Popularität durch meine ausgeprägte Faulheit" als Schüler an. Doch schnell wuchs der junge Udo durch seine lockeren Sprüche als Moderator bei einem Schützenverein heran. Eine Eisenbahnerkarriere blieb dem Brillenträger verwehrt, also lernte er was Käufmännisches.

Und tauchte 1963 in die Musikszene ein, wo er unter anderem im Mannheimer "Sputnik" und im Hamburger "Star-Club" engagiert war. Der eigenen Angaben zufolge "als Jugendlicher recht gute Außenstürmer" spielte bei Tura Brügge und später Lüdenscheid und wurde durch eine Knieverletzung "schachmatt" gesetzt. Die Spielerkarriere war damit zu Ende, die Sprecherkarriere begann erst. Und zwar in Dortmund, wo er auch den mehrfachen Nationalspieler Lothar "Emma" Emmerich kennenlernte, der Ende der Siebzigerjahre beim SV Neckargerach kickte.

An die Jahre bis 1972 als Stadionsprecher erinnert sich Scholz noch gerne: "Für einen Einsatz gab es dann schon mal eine Bratwurst und zwei Pils. Aber die Schiedsrichter bekamen auch nur 70 D-Mark und heute 7000 Euro pro Bundesliga-Spiel. Deshalb pfeifen sie aber auch nicht besser", stellt er in seiner direkten Art fest.

Nicht fehlen darf in dem reich bebilderten Band auch die Geschichte von der Erfindung des Lieds "Zieht’s den Bayern die Lederhosen aus". Ex-Nationalspieler Hans-Peter Briegel sowie der frühere Lautern-Präsident Norbert Thines grüßen ihren ehemaligen Sprecher vom Betzeberg und rufen Erinnerungen wach.

Scholz erzählt vom Aufbau diverser Fanclubs, von seiner Zeit als Sprecher bei Handballspielen der SG Leutershausen, "dem Handballdorf der Gallier". Und freilich von seiner Tätigkeit bei den Mannheimer Adlern, dem früheren MERC. Rasch spürt der Leser, dass er immer noch mit Herzblut dabei ist. Ebenso wie bei seinem sozialen Engagement, für das er bekannt ist. Etwa bei den "Leuchtenden Herzen" , beim Hilfswerk "Adler helfen Menschen" oder bei der Unterstützung der Mannheimer Vesperkirchen.

Auch dem Eberbacher Fanclub, der viele Jahre ein Fußball-Benefizturnier zugunsten krebskranker Kinder durchführte, sagte er spontan als Sprecher zu und begrüßte den Lokalreporter damals freundlich als "Vertreter vom Konradsblatt". Dass "der Udo" heute noch bekannt "wie ein bunter Hund" ist, zeigen nicht nur die Grußworte von Hein Simons alias Heintje oder Leo Lietz von den "Lords" oder Ex-Nationalspieler Reinhold Wosab sowie Daniel Hopp in dem Buch.

Angekommen ist der viel Herumgereiste schon vor etlichen Jahren im pfälzischen Friedelsheim, wo er mit seiner Frau eine Weinstube betreibt. Und nicht nur über seine Tätigkeit als Stadionsprecher in der SAP-Arena hält er steten Kontakt zur Kurpfalz. Sondern auch als Abonnent der Weinheimer RNZ-Ausgabe ist er über das Geschehen in der Region stets auf dem Laufenden. Viel Beifall gab’s nach der Vorstellung des Werks für Udo Scholz, der dann Bücher signierte.

Info: Das Buch von Udo Scholz "Ein Leben für das Mikrofon" ist im Gerhard-Hess-Verlag erschienen und in den örtlichen Buchhandlungen sowie bei Dirk Lenz, Telefon 06271/5547 erhältlich. ISBN 978-3-87336-608-4.