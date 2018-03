Von Jochen König

Eberbach. Wer am Samstagabend nach gut und guten vier Stunden das Kulturlabor in die eiskalte Nacht hinein verließ, der war bestens bedient worden. Mit um die 40 Liedern der Bands "Grandpa & the Chicks" und der "Eberbach Ol’ Star Band" war man bestens aufgeheizt. Es waren weit über hundert Zuhörer, fast durch die Bank als Angehörige der Generation Ü 50 zu identifizieren. Geboten wurde ehrliche handgemachte Musik. Den Reigen eröffnete "Grandpa and the Chicks" mit "Crying" von Madison Violet. Es folgten 17 weitere Folk-, Pop-, Country- und Gospellieder, so auch die grandios vorgetragenen "Losing my Religion" (REM), "Me and Bobby McGee" (Kris Kristofferson), "Hallelujah" (Leonard Cohen) und "Boat on a River" (Styx). Letzteres wurde von Martin (Mertel) Jost ebenso auf dem Banjo inszeniert wie das "letzte Lied" (dem zwei Zugaben folgen sollten) "Fly Through the Country" von New Grass Revival", das bewusst ein relativ unbekanntes Lied ist ("Die meisten Bands machen es verkehrt herum und machen was Bekanntes zum Schluss").

Die Sängerinnen Miriam Back und Sandra Heim bestachen durch stimmgewaltige, harmonische und fein abgestimmte Gesangsparts, und Keyboarder Mathias Hils saß zwar etwas abseits, war aber musikalisch mitten im Geschehen. Etwas schade war lediglich, dass die lässigen und launigen Ansagen Josts nicht immer zu verstehen waren. Dies tat dem Musikgenuss indes keinen Abbruch. Einsätze von Blockflöte, Querflöte und Mundharmonika sorgten immer wieder für neue Akzente des "unplugged"-Sounds. Besonders gelungen brachten sie Melissa Etheridges "You can sleep when I drive" auf die Bühne, spätestens hier sprang der Funke auf das Publikum über. Als letzte Zugabe präsentierte die Band Herbert Grönemeyers "Halt mich".

Nach kurzer Pause betrat die "Eberbach Ol’ Star Band" die Bühne. Einer blieb gleich, der links außenstehende Robert "Worschtl" Sauer, der bei "Grandpa & the Chicks" den Bass gespielt hatte. Er tauschte diesen gegen eine E-Gitarre und zog auch diesen Gig souverän mit unvergleichlicher stoischer Ausstrahlung durch. Auch optisch ohnedies eine Erscheinung, gab man ihm Raum und Gehör, um sich zu verwirklichen. Besonders gelungen geschah dies bei Dire Straits "Sultans of Swing". Und dies, obwohl er am Vorabend noch 39 Grad Fieber gehabt habe, wie Sänger und Gitarrist Willi Haas verriet - und launig nachsetzte: "Odda worns siebennedreißich Grad?". Überhaupt war von Anfang an eine sehr gute Stimmung in der Truppe, welche insbesondere Willi Haas und Bassist Dieter Uhrig durch eigenironische Kommentare in Zwiegesprächen erzeugten. Da sich diese meist auf das Alter bezogen, war ihnen der Zuspruch des Publikums gewiss.

Das Programm umfasste alles, was das Herz der Freunde handgemachter Musik, die aus den sechziger und siebziger Jahren stammt, begehrt. So die Beatles-Lieder "I Saw Her Standing There" und "While My Guitar Gently Weeps", "Take It easy" von den Eagles, "Listen To The Music" von Doobie Brothers und als Starter "Route 66" von den Rolling Stones. Schlagzeuger Norbert Johann übernahm den Gesang zahlreicher Lieder. Bemerkenswert auch die Wucht, welche die Keyboarder Michael Laule und Hans "Hannes" Beier" erzeugten - und durch gute Abmischung erfuhren. Besonders fett kam dieser Sound bei "Summer in the City" zum Tragen. So ging der Reigen an Hits durch zwei Sets. Teile des Publikums tanzten wild, es war eine ebenso ausgelassene wie friedliche Stimmung, auflockernde Sprüche und Aktionen (etwa der Wechsel des Schlagzeugers: Max Geller übernahm bei einem Stück) zeigten auf, was Livemusik bewirken kann. Diese Band ist definitiv eine Live-Band. Hochgradig lebendig. Und eine Familie: Man gedachte auch des kürzlich verstorbenen musikalischen Urgesteins Helmut "Struppi" Rupp.

Dass neben zwei Kindern, welche den Altersschnitt freilich nur unerheblich drückten, am Anfang des Abends auch eine schwarze Katze zu Gast im Kulturlabor war, sei am Rande erwähnt. Sie hielt zwei oder drei Lieder lang durch, trollte sich dann aber in die dunkle Nacht. Die über hundert Ü50er feierten dagegen noch stundenlang in ihrem lauten musikalischen Jungbrunnen. Der Frühling kann kommen…