Eberbach-Lindach. (ewa) Alle Vodafon-Kunden im Ortsteil Lindach sind froh, dass ihnen nach neun Tagen ohne Smartphone, Internet und - was nicht einmal bei Vodafon bekannt war - auch Festnetz ab Mittwochmorgen alles wieder zur Verfügung stand. Die Geschädigten hatten das Gefühl, wie man hörte, "im Tal der Ahnungslosen zu leben". Alle hatten durch die fehlenden Anschlüsse brisante, sehr unangenehme Situationen durchlebt. Und kamen sich in jedem Fall sehr hilflos und allein gelassen vor: von der Stadt und von Vodafon.

Bei Anrufen beim Mobilfunkbetreiber gab es unterschiedliche Auskünfte. Nur die wenigsten Vodafon-Mitarbeiter hatten Kenntnis von der immensen Störung. Auskünfte wie "das liegt an ihrem Hausanschluss" oder "mir ist von einer Störung nichts bekannt", waren die Regel. Einem Kunden war sogar empfohlen worden, er möge im Dorf herumgehen und eine Liste von Betroffenen anlegen. Nur einigen Mitarbeitern war bekannt, dass die Lindacher LTE-Funkstation durch einen Hardwarefehler lahm gelegt worden war und die Reparatur wegen eines bundesweiten Lieferengpasses ein bis zwei Wochen dauern könne.

Nach fünf Tagen, am Samstag, bemühte sich Vodafon endlich per Zeitungsveröffentlichung um eine Erklärung. Am Mittwoch dieser Woche war der Schaden behoben. "Es war wie Weihnachten, als morgens das Telefon klingelte", äußerte sich eine Betroffene.

Trotz der allgemeinen Erleichterung: es bleiben ungute Gefühle. Und Enttäuschung, sogar Wut. "Wer bezahlt uns den Ausfall?". "Ich werde die nächste Abbuchung zurückweisen!" "Neun Tage kein Telefon, kein Internet, das ist unmöglich!" Es gibt Firmen, die ihr Büro vor Ort betreiben. "Neun Tage lang keine Mails, keine Telefonate: Wie sollen wir das unseren Kunden erklären?" Vodafon bittet zwar um Entschuldigung. Aber wie werden die Betroffenen entschädigt? Volker Petendorf, Chef der Vodafon-Pressestelle Deutschland, hat lediglich den Rat, sich an die Kundenbetreuung, Telefon 0800/172-1212, zu wenden.

Wie Ortsvorsteher Peter Schwarz mitteilte, sei die Stadtverwaltung intensiv darum bemüht, Lindach zu einer besseren Internetversorgung zu verhelfen. Hauptamtsleiterin Anke Steck und Marco Bräutigam sagten, dass von T-Mobile ein Angebot vorliege, eine zweite LTS-Station zu erstellen. Es werde erwogen, einen zweiten Mast auf dem Schützenhausgelände aufzustellen.