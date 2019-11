Von Jutta Biener-Drews

Eberbach. Wenn in einer Stadt alle gemeinsame Sache machen, damit sich Einwohner wohlfühlen und Gäste gerne kommen, ist das natürlich nicht nur zu Weihnachten schön. Aber da ganz besonders. Denn zu keiner anderen Zeit des Jahres geht es gemeinschaftlich und atmosphärisch so sehr ums Ganze wie in diesen fünf Wochen vom 1. Advent bis Dreikönig. Kein Wunder also, wenn sich die neunköpfige Runde aus Vertretern der Eberbacher Werbegemeinschaft (EWG), der Stadt und des Weihnachtsmarkt-Teams, die sich im Café Viktoria zusammengesetzt hatte, nicht nur einmal ihres gegenseitigen Danks versicherte. Denn alle miteinander sind fest entschlossen, die Weihnachtszeit in Eberbach wieder im hellsten Licht erstrahlen zu lassen: Mit festlicher Beleuchtung in der ganzen Innenstadt, einem heimeligen Weihnachtsmarkt am ersten Adventswochenende und einer Neuauflage des Gewinnspiels mit Stadtkolorit in den EWG-Geschäften.

Vom 29. November bis 1. Dezember verwandelt sich der Neue Markt wieder in einen Weihnachtsmarkt, der die Besucher garantiert nicht hungrig oder durstig vom Platz lässt und ihnen als Geschenke mit Herz Handwerkliches aller Art zu bieten hat, wie Heide Bayer vom Orga-Team ausführte. Dazu gibt es ein Rahmenprogramm mit allem, was das weihnachtlich gestimmte Herz begehrt: Posaunenklänge, Christkind, Nikolaus, Pferdekutsche. Da Björn Schmitt als Kutscher krankheitsbedingt ausfallen wird, sei man im Gespräch mit Marco Zwickl aus Waldbrunn, um auf diesen Programmpunkt nicht verzichten zu müssen. Neu dabei sind zwei Fastnachtsvereine. Was es definitiv nicht geben wird, sei Chorgesang, bedauert Bayer. Kein einziger aller angeschriebenen Chöre habe auf die Anfrage reagiert.

Hintergrund Eine im Dreieck angeordnete Straße aus 21 Ständen mit einer Bühne an der Stirnseite und einem Karussell an der Michaelskirche empfängt den Weihnachtsmarkt-Besucher vom 29. November bis 1. Dezember am Neuen Markt. Der Bürgermeister eröffnet ihn am Freitag um 19 Uhr, musikalische Begleitung kommt vom Posaunenchor. Um 20 Uhr lassen die Karnevalfreunde Haidebow ihren Wagen weihen. Geöffnet [+] Lesen Sie mehr Eine im Dreieck angeordnete Straße aus 21 Ständen mit einer Bühne an der Stirnseite und einem Karussell an der Michaelskirche empfängt den Weihnachtsmarkt-Besucher vom 29. November bis 1. Dezember am Neuen Markt. Der Bürgermeister eröffnet ihn am Freitag um 19 Uhr, musikalische Begleitung kommt vom Posaunenchor. Um 20 Uhr lassen die Karnevalfreunde Haidebow ihren Wagen weihen. Geöffnet ist am Freitag von 16 bis 21 Uhr. Am Samstag singt um 11 Uhr der Chor der Steige-Grundschule, gegen 12.30 Uhr kommt das Christkind, gegen 15 Uhr der Nikolaus. Geöffnet ist von 10 bis 22 Uhr. Am Sonntag bevölkern um 12 Uhr die JazzKids der Musikschule die Bühne, um 16 Uhr spielt der Posaunenchor. Geöffnet ist am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Samstag und Sonntag gibt es ab 12 Uhr voraussichtlich auch Kutschfahrten. Ob Chili con Carne, Kässpätzle, Kartoffelsuppe, Wild oder Spießbraten, ob Waffeln, Schokofrüchte, Kuchen, Crêpes oder Apfelbrot: die Speisekarte hat was gegen jede Art Hunger. Eine Vielfalt, die sich bei der Getränkeauswahl fortsetzt. Kunterbunt ist auch das Angebot an Handgemachtem darunter Holzspielzeug, Krippen, Vogelhäuser und Gestricktes. Mitwirkende Vereine sind unter anderem zwei Pfadfinderstämme, Club Eulenspiegel, SG Rockenau und Eberbacher SC, Reitverein, Imker, Fanfarenzug und FeG. (jbd)

[-] Weniger anzeigen

Dass die Stadt bis dahin längst wieder strahlt und leuchtet, dafür arbeiten Stadt und EWG auch heuer Hand in Hand, wie deren Vorsitzender Dietrich Müller ausführte. Um die 17.000 Euro wird sich die EWG die Illumination kosten lassen, Geschäftsleute, Händler, Dienstleister, Betriebe in der Innenstadt, aber auch große Unternehmen im Umfeld greifen dafür in die Tasche. „Wir hoffen noch auf Unterstützung“, sagte Müller.

Die Stadt wird nicht nur mit ihren in die Bäume am Leopoldsplatz und am Neuen Markt geflochtenen Lichterketten am Erscheinungsbild mitwirken, wie Tobias Soldner als Leiter der KTS (Kultur, Tourismus, Stadtinformation) ankündigte. Sie wird auch alle möglichen Bauhofarbeiten beisteuern und unter anderem die Bühne am Neuen Markt errichten. Ihren Einsatz lässt sie sich allein 6500 Euro kosten. Aber sie wird darüber hinaus auch für einen sozusagen alles überragenden Anziehungspunkt sorgen und dem Rosenturm wieder eine riesige Kerze aufstecken: ein 4,80 Meter hohes, 270 Kilo schweres Edelstahl-Kunstwerk, das im Unterschied zum letztjährigen Vorgänger der Witterung garantiert standhalten wird. „Keine Aktion hatte bisher so viel Zuspruch wie diese“, weiß Tobias Soldner. Was das gute Stück kostet, dazu ließ sich bis dato noch keine Auskunft geben.

Für die etwa ab Mittwoch, Donnerstag in den Geschäften anlaufende Weihnachtsverlosung hat sich Rolf Wieprecht eine neue Spielidee ausgedacht. Diesmal geht es darum, die Stadt Eberbach als bunte Christbaumkugel auf einer stilisierten Landkarte der Region zu verorten. Auf den insgesamt 42.000 Losen, die in Umlauf kommen, gibt es drei unterschiedliche Rätselversionen. Wer die richtige Antwort ankreuzt, sein Los mit Name, Anschrift und Telefonnummer versieht und bis spätestens Freitag, 20. Dezember, 17 Uhr in eine der Sammelboxen steckt, kann mit etwas Glück einen der Einkaufsgutscheine im Gesamtwert von 4000 Euro gewinnen. Der oder die Hauptgewinner/in darf dann für 1000 Euro shoppen gehen.

Info: Parkplätze stehen ab Monatsende auch in der Tiefgarage am Leopoldsplatz wieder zur Verfügung. Parkscheine werden beim Einkauf in EWG-Geschäften vergütet.