Von Ellen Wartner

Eberbach. In diesem Jahr "fahren" nur zehn Erstklässler aus Neckarwimmersbach jeden Morgen mit dem Walkingbus zur Dr.-Weiß-Schule. Das liege am Jahrgang, meinte die seit vier Jahren leitende "Busfahrerin" Sigrid Becker. Im nächsten Jahr jedoch, könnten es, an der Zahl der Kindergartenkinder gemessen, wieder doppelt so viele sein.

Für Becker war es der letzte Walking-Busbetrieb, den sie organisierte. Sie hört jetzt auf, hat zum Glück aber zwei junge Mütter gefunden, die ihre Arbeit fortsetzen. Gestern war Becker noch einmal dabei, um die "Neuen" vorzustellen. Es sind Charlotte Kraus und Stefanie Kraft. Ihnen zur Seite steht außerdem noch Bianca Riemann. Der Busfahrerbetrieb steht also in diesem Jahr auf drei Rädern.

Gestern, zum offiziellen Wechsel, war auch Polizei-Hauptkommissar Bernd Grimm mit dabei, der Jugendsachbearbeiter des Polizeireviers Eberbach. Der Laufende Schulbus sei zwar inzwischen fast ein buchstäblicher Selbstläufer, meinte er. Aber wenn die Damen Hilfe brauchten, stehe er ihnen gern zur Seite, versprach er.

Noch bis zum vergangenen Jahr, benutzten auch noch Zweitklässler den Laufenden Schulbus. Wegen eines neuen Eingewöhnungskonzeptes, das in diesem Jahr eingeführt wurde, haben die Erstklässler der Dr.-Weiß-Schule die ersten vier Schulwochen erst ab der zweiten Stunde Unterricht. Erst ab Mitte Oktober gilt der reguläre Stundenplan. Dann könnten auch wieder ältere Schüler mitwalken und an den festgelegten "Haltestellen" zuzusteigen.

Eltern und Kinder schätzen die Vorteile des Laufenden Busses. Sie haben die Erfahrung gemacht, dass der Morgenspaziergang in frischer Luft die Aufnahme- und Konzentrationsfähigkeit ihrer Kinder und den Kontakt untereinander fördert. Sie sind auch der Überzeugung, dass das gemeinsame Laufen zudem die Motivation ihrer Sprösslinge fördere, zur Schule zu gehen. Nicht zuletzt schätzen die Eltern auch die sichere Begleitung und die pünktliche Ankunft in der Schule.

Die beiden neuen Busfahrerinnen sind so begeistert von der Walking-Idee, dass sie Eltern aus anderen Stadtteilen anregen wollen, ebensolche "Buslinien" ins Leben zu rufen.