Eberbach. (MD) "Das ist halt der Lauf der Dinge", sagt Andrea Friedrich. Nach fast 23 Jahren macht sie jetzt ihren Zoo-Shop in der Friedrichsdorfer Landstraße dicht. Warum? "Da ist vieles zusammengekommen", so Friedrich. Das sei zwar "ein schleichender Prozess" gewesen, weshalb sie ihr im September 1993 auf ursprünglich 65 Quadratmetern Fläche an der Ecke Güterbahnhofstraße/Neuer Weg gegründetes Fachgeschäft nun aufgebe.

Im Juli 2011 sei sie dann in eigene Räume an der Friedrichsdorfer Landstraße gezogen und habe der Kundschaft auf rund 170 Quadratmetern ein umfassendes Angebot unterbreitet. Schwerpunkt Aquaristik, da sie von diesem Bereich seit ihrer Kindheit begeistert sei.

Aber auch Nager, Vögel, Teichzubehör und viele andere Dinge rund um die Tierwelt gab es bei ihr. Mit teils enormem Pflegeaufwand. Doch hätten ihr zum einen große Zoomarktketten das berufliche Überleben zunehmend schwerer gemacht.

Zum anderen laufe heute auch in diesem Bereich viel über Internet-Bestellungen. Und da sei "Beratungsklau" auch in ihrem Geschäft gang und gäbe gewesen. Sprich: Etliche Leute ließen sich von ihr beraten, sagten dann, dass sie sich den Kauf noch mal überlegen wollten und seien dann nie mehr im Laden aufgetaucht, berichtet sie. Weil’s im Internet billiger war.

"Service zählt nicht mehr, beziehungsweise die Leute wollen dafür nichts mehr bezahlen", sagt sie resigniert. Die Jugend zücke sowieso nur noch das Smartphone und "googele". Ob’s das jeweilige Tier oder Produkt im stationären Handel gebe, zähle nicht mehr.

Erschwerend bei der Führung des Geschäfts seien auch die steigenden Stromkosten, erzählt Friedrich. "Das waren zuletzt etliche hundert Euro im Monat". Und schließlich seien auch die gesetzlichen Bestimmungen für die Tierhaltung immer wieder verschärft worden. Das betreffe etwa die Größe der Volieren. "Die kann ich aber nicht alle paar Jahre für einige tausend Euro austauschen".

Sie habe zwar viel Herzblut in ihr Geschäft gesteckt, damit aber nun abgeschlossen. Privat will sie aber weiterhin Hochzuchtguppys züchten. Nun will sich die Diplom-Biologin, die auch schon als Übersetzerin und Autorin gearbeitet hat, beruflich neu orientieren, die Ladenfläche soll vermietet werden. Und das Internet will sie beim Ausverkauf jetzt auch für sich nutzen.