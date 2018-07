Von Peter Bayer

Eberbach. Fast zehn Jahre hat es gedauert, doch nun wird der Traum endlich wahr: Am Samstag, 21. Juli, wird der Kunstrasenplatz im Sportgebiet "In der Au" offiziell eröffnet. Geplant sind kurze Reden von Bürgermeister Peter Reichert, Henrik Westerberg von der Dietmar-Hopp-Stiftung sowie den beiden Jugendfördervereins-Vorsitzenden Christian Rochow und Ralf Bettinghausen. Im Eröffnungsspiel stehen sich um 15 Uhr eine regionale U19-Auswahl und die U19-Mannschaft des SV Sandhausen gegenüber.

Das Pflaster ist noch nicht komplett verlegt, auf einer Seite fehlen noch die Handläufe, ebenso die Ballfangzäune. Doch auch wenn noch nicht alle Arbeiten rund um den neuen Kunstrasenplatz gemacht sind, der wichtigste Teil ist fertig: der Platz selbst. Seit einer Woche wird bereits auf darauf trainiert.

"Es muss auch trainiert werden, weil sich Granulat und Sand setzen müssen", sagt Frank Mutschler vom Jugendförderverein VfB/SV Eberbach. Weil ein Rasenplatz noch nicht fürs Training zur Verfügung steht, geht es derzeit sogar recht eng auf dem neuen Platz zu, der von den jungen Fußballern bereits begeistert angenommen wird.

Möglich wurde die Umwandlung des alten Tennenplatzes in einen Kunstrasenplatz durch die finanzielle Unterstützung der Dietmar-Hopp-Stiftung, der Stadt Eberbach und des Jugendfördervereins VfB/SV Eberbach. Rund 700.000 Euro haben sie in das Projekt investiert. Doch zu stemmen war das Großprojekt nur durch viel Eigenleistung der Vereinsmitglieder. "Die Eigenleistung liegt im vierstelligen Stundenbereich", sagt Frank Mutschler.

Es gab und gibt viele helfende Hände, sodass man im Zeitplan liege. Nach wie vor werden aber Helfer benötigt. "Nicht jeder kann Pflaster legen, aber jeder kann eine Schubkarre schieben", sagt Mutschler. Ein großer Dank des Fördervereins geht auch an die Firmen, die den Bau mit Material und Maschinen unterstützt haben. Ohne diese Hilfe wäre vieles nicht möglich gewesen.

Am 31. August 2017 erfolgte der Spatenstich, knapp elf Monate später ist die offizielle Eröffnung mit Eröffnungsspiel. Da der Jugendförderverein die treibende Kraft des Projekts ist, lag es nahe, dass zwei Jugendmannschaften das Eröffnungsspiel am Samstag um 15 Uhr bestreiten.

Eine davon ist eine regionale Auswahl mit sechs bis sieben Eberbacher Spielern sowie Akteuren vom SV Waldhof, der SpVgg Neckarelz, Lobbach und Mudau. Ein "bunter Haufen des Jahrgangs 2000", so Mutschler. "Wir wollen die Region mit einbeziehen", sagt er. Gegner ist die neue U19-Mannschaft des SV Sandhausen, die in der vergangenen Saison knapp den Aufstieg in die Bundesliga verpasst hat.

Eingebettet sind Eröffnung und Eröffnungsspiel in den Allianz Juniors Cup, der von 20. bis 22. Juli mit knapp 100 Jugendmannschaften erstmals in Eberbach ausgetragen wird. Während dieser drei Tage bietet der Jugendförderverein VfB/SV Eberbach laut Schatzmeister Edgar Sigmund potenziellen Spendern die Möglichkeit, virtuelle Parzellen des neuen Platzes ab 25 Euro zu kaufen und den Verein so zu unterstützen.

Denn neben der Stadt (400.000 Euro) und der Dietmar-Hopp-Stiftung (190.000 Euro) muss der Förderverein auch einen Anteil von rund 80.000 Euro aufbringen. Neben Spenden und Bandenwerbung soll dies durch den Verkauf des virtuellen Kunstrasenplatzes geschehen. 48.000 Euro sind so schon zusammengekommen, 55.000 Euro sind das Ziel. Wer Interesse hat, schaut einfach an einem der drei Tage im Clubheim vorbei.