Eberbach. (pol/rl) Überwiegend friedlich und störungsfrei. So lautet die Gesamtbilanz der Polizei zum diesjährigen Kuckucksmarkt. Auch bis zum Abschlussfeuerwerk verlief die Veranstaltung ohne größere Ereignisse.

Sowohl am frühen Sonntagmorgen als auch am Montagmorgen seien mehrere Autofahrer aufgefallen, die sich betrunken unterwegs waren. Neben Anzeigen wurden auch Fahrverbote ausgesprochen.

Die wenigen Vorfälle, die Polizei und Sicherheitsdienst beschäftigten hatten überwiegend mit stark Betrunkenen zu tun. Ein Heranwachsender wurde am Ausgang Campingplatz volltrunken aus einem Gebüsch gezogen. Nach seiner Versorgung wurde er seinem Vaters übergeben.

Einer Polizeistreife fiel am Sonntagabend gegen 21 Uhr ein 14-jähriges Mädchen auf, das ein Cola-Whiskey-Mixgetränk zu sich nahm. Das Polizeirevier sucht nun nach der Person, die dem Mädchen das Getränk verschafft hat und bittet Zeugen, sich beim Polizeirevier Eberbach zu melden.

Eine stark betrunkene 18-Jährige musste aus der öffentlichen Markt-Toilette befreit werden. Sie war so betrunken, dass sie den Weg nach draußen nicht mehr allein finden und bewältigen konnte. Sie wurde danach ihrer Mutter übergeben.

Am Sonntagabend kurz vor Mitternacht verhaftete die Polizei eine stark betrunkene 16-Jährige, nachdem sie am Eingang des Campingplatzes mehrere Autos mit Fußtritten beschädigt hatte. Nachdem der Sicherheitsdienst die Jugendliche erwischt hatte, trat sie nach einem Security-Mitarbeiter und beleidigte ihn und einen der hinzugekommenen Polizeibeamten. Sie kam mit auf das Polizeirevier Eberbach, wo sie später von Eltern abgeholt wurde. Gegen die 16-Jährige wird nun wegen Sachbeschädigung, Beleidigung und versuchter Körperverletzung ermittelt. Hierzu sucht die Polizei Eberbach noch Zeugen. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Eberbach, unter der 06271/9210-0 in Verbindung zu setzen.

Insgesamt gesehen, habe sich das Sicherheitskonzept aus präventiven Maßnahmen und sichtbarer Präsenz bewährt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Auch die Verkehrsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Abschlussfeuerwerk griffen, sodass alle Besucher rechtzeitig vor Beginn einen Parkplatz gefunden hätten. Der Abfahrtsverkehr sei nach dem Ende des Feuerwerks ebenfalls störungsfrei verlaufen.