Mosbach. "Was guckst du?" und "Guckst du weideeer!": Mit seiner ersten Fernseh-Show witzelte sich Komiker Kaya Yanar in die Herzen seiner Zuschauer. Nach dem Erfolg seines Bühnenprogramms "Around the World" ist er jetzt mit "Planet Deutschland" unterwegs und kommt am Sonntag, 10. Dezember, um 19 Uhr auch nach Mosbach in die Alte Mälzerei.

Der türkisch-deutsche Comedian Kaya Yanar ist einer der erfolgreichsten Comedians Deutschlands und bringt vor allem durch Erzählungen über seine Reisen und den Klischees verschiedener ethnischer Gruppen sein Publikum zum Lachen. Daher wird er auch gerne als der Weltenbummler unter den Comedians bezeichnet.

1999 stand Kaya Yanar zum ersten Mal auf einer Bühne und begeisterte bereits damals sein Publikum mit seiner Offenheit und seinem Charme. Er feierte schon bald mit der Comedy-Sendung "Was guckst du?!" (2001 bis 2005) große Erfolge. Seine Figuren Ranjid und Hakan sind mittlerweile Kult und seine Ethno-Comedy, bei welcher er die Marotten verschiedener Kulturen aufs Korn nimmt, ist äußerst beliebt.

Kaya Yanar gewann seit 2001 alle wichtigen Medienpreise, wie den "Deutschen Fernsehpreis", den "Deutschen Comedy-Preis", den Österreichischen Fernsehpreis die "Goldene Romy", die "Grüne Palme" - Preis der Zeitschrift "GEO", den "CIVIS Medienpreis - Auszeichnung für besondere Verdienste um die Völkerverständigung", den "Grimme Preis" und viele mehr.

Und nun also "Planet Deutschland". Eigentlich lebt er in der Schweiz, er ist aber wieder da - und diesmal macht er Halt auf deutschen Bühnen, um seinen Fans von seinen verrückten Abenteuern zu berichten. Außerdem geht der Komiker der Frage nach, was eigentlich typisch Deutsch ist. Der Nikolaus kommt doch aus der Türkei, oder? Und wussten Sie, dass Goethe türkische Vorfahren hatte?

Kaya Yanar hat bereits viele Länder besucht, aber "Planet Deutschland" beeindruckt ihn immer noch am meisten. Klar, dass in seinem Programm die Vielfalt der deutschen Dialekte nicht fehlen darf: Von Bairisch über Schwäbisch, Kölsch und Hessisch bis Berlinerisch und Sächsisch!

Info: Karten gibt es bei der Geschäftsstelle der RNZ in Eberbach am Neuen Markt 8.