Jeder Tisch muss in einer abgetrennten Spielbox stehen: Um diese Auflage zu erfüllen musste die Tischtennisabteilung zu den vorhandenen 20 noch 50 neue Umrandungen anschaffen und damit die Kasse des Hauptvereins belasten. Foto: Peter Bayer

Von Peter Bayer

Eberbach. Am Montag hat die Landesregierung Baden-Württemberg vor dem Hintergrund stark steigender Covid-19-Infektionen im Land die Pandemiestufe 3 ausgerufen. Welche Änderungen ergeben sich dadurch für die Kindertagesstätten, Schulen und Sportvereine? Wir haben uns umgehört.

Für die Kindertagesstätten gelten feste Gruppen, ein gruppenübergreifendes Arbeiten ist nicht möglich, sagt Robin Uhrig, zuständiger Sachbearbeiter bei der Stadt Eberbach. Da keine fremden Kinder ins Schulgebäude dürfen, wurde zum Beispiel der erste Kooperationsbesuch des Kindergartens St. Elisabeth in der Dr.-Weiß-Grundschule verschoben. Für die Schüler gilt ab den fünften Klassen auch im Unterricht eine Maskenpflicht, im Sportunterricht ein Abstandsgebot, das heißt keine Kontaktsportarten wie Fußball oder Basketball.

Schulgebäude dürfen für nichtschulische Zwecke nicht mehr genutzt werden. Das betrifft zum Beispiel auf dem Gelände der Dr.-Weiß-Schule die Eisenbahnfreunde im Nebengebäude oder die Bands im Keller des Schulgebäudes. Die Kinder des Schülerhorts dürfen zum Sport nicht mehr in die Halle, sollen auf dem Schulhof spielen, aber ebenfalls keine Kontaktsportarten. In der Gemeinschaftsschule wurden alle außerschulischen Aktivitäten abgesagt, so Schulleiter Udo Geilsdörfer. Dies betrifft den muttersprachlichen Unterricht ebenso wie Ausflüge und Exkursionen. "Die jetzige Verordnung gilt zunächst einmal bis 31. Oktober, danach dürfte eine neue kommen", ist Uhrig überzeugt.

Für die Sportvereine ändere sich mit der Pandemiestufe 3 zunächst einmal nichts. Die sind zum Teil aber schon von sich aus aktiv geworden und haben auf die Veränderungen reagiert.

"Es muss in den Gruppen entschieden werden", sagt Gisela Fleck, eine der drei Vorsitzenden des Turnvereins, mit über 2000 Mitgliedern zahlenmäßig größter Eberbacher Verein. Die für den 14. Oktober geplante Mitgliederversammlung war bereits abgesagt worden. "Das Risiko war uns zu groß, begründet Fleck die erneute Absage der ursprünglich für März geplanten Versammlung.

Die stetig steigenden Zahlen und die immer strengeren Auflagen bereits haben erste Auswirkungen in verschiedenen Abteilungen, auch ohne dass von Seiten der Verbände Vorgaben kamen. So haben die Basketballer nach der Damen- auch die Herrenmannschaft vom Ligabetrieb abgemeldet. In der Punkterunde sind derzeit nur noch die drei Nachwuchsteams vertreten.

Den anderen Weg ist die Tischtennisabteilung gegangen. Hier wurden am 15. Oktober zunächst alle vier Nachwuchsmannschaften vom Spielbetrieb abgemeldet. Durch Wegfall der Fahrten und Kontakte zu anderen Mannschaften hofft man, das Ansteckungsrisiko zu reduzieren, so der stellvertretende Abteilungsleiter Thomas Hartnagel. Nur drei Tage später wurde auch die zweite Herrenmannschaft nach drei Spielen aus der Kreisliga abgemeldet, gestern folgten die Herren III. Nachdem die Damen bereits im Vorfeld verzichtet hatten, ist von acht gemeldeten Teams somit nur noch die erste Herrenmannschaft in der Bezirksliga übrig. Das Training soll aber weiter aufrecht erhalten werden, da man hier alle geforderten Hygienemaßnahmen umsetzen kann.

In der Turnabteilung will man nach den Ferien reagieren. Wurde das Bubentraining bereits diese Woche abgesagt, so wird es bei den Gruppen im Vorschulalter auf jeden Fall Veränderungen geben, kündigt Abteilungsleiterin Heide Grimme an. Die Wettkampfgruppen beschränken sich auf das Training, nachdem bereits alle Wettkämpfe und größeren Veranstaltungen auf Gauebene für den Herbst abgesagt wurden. Im Verband gebe es die Hoffnung, dass ab Ostern wieder eine gewisse Normalität einkehre. "Aber mit fünf Fragezeichen", fügt Grimme hinzu. Die Abteilung hatte sich als Turnierausrichter gemeldet, dann aber zurückgezogen. Die immer größeren Auflagen können wir nicht leisten", begründet Heide Grimme den Verzicht.

Bei den Leichtathleten ist die Wettkampfsaison bereits beendet. Nach Aussage von Abteilungsleiter Toni Dausch soll auch das Training eingestellt werden. Der nordbadische Volleyballverband will seine Vereine heute noch einmal detailliert darüber informieren, unter welchen Voraussetzungen die Spiele künftig stattfinden und wann sie verlegt werden können bzw. müssen. Es soll eine einheitliche Lösung für Baden-Württemberg geben.

Im Handball bei der HG Eberbach und der SGH Waldbrunn/Eberbach sollen Training und Wettkämpfe weiterlaufen wie bisher. Einen Corona-Fall habe es bisher noch nicht gegeben, so SGH-Vorsitzender Uwe Weis. Allerdings gibt es Überlegungen, eventuell künftig die Heimspiele ohne Zuschauer zu bestreiten oder für diese eine Maskenpflicht einzuführen.

Auch die Karnevalgesellschaft Kuckuck hat als Reaktion auf die höchste Pandemiestufe das Tanztraining für alle Garden abgesagt. Betroffen davon sind, laut deren Präsident Udo Geilsdörfer, rund 140 Kinder und Jugendliche sowie 100 Erwachsene. Die Pause gilt zunächst einmal für zwei Wochen, danach will man weitersehen.

Noch keinen Handlungsbedarf sieht man derzeit bei den Fußballspieler des Eberbacher SC. "Wir haben einen extrem guten Hygieneplan", sagt Sportvorstand Frank Mutschler. Sollte es erforderlich werden, werde der Verein ihn natürlich der Entwicklung anpassen und auch kurzfristig reagieren.