Bergstraße/Odenwald. In Hessen wird am Mittwoch, 4. April, die Übermittlung von amtlichen Warnungen mittels Katwarn getestet. An dem Probealarm nehmen auch die Kreise Bergstraße und Odenwald teil. Alle bereits bei dem Warnsystem angemeldeten Personen erhalten kurz nach 10 Uhr auf ihrem Smartphone oder Handy eine Probewarnung. Wenn die Mobiltelefone um diese Uhrzeit klingeln, gibt es also keinen Grund zur Unruhe, da es sich lediglich um einen Test handelt.

Im Unterschied zur klassischen Sirene werden mit der App Katwarn zusätzlich auch Verhaltenshinweise oder Wetterinformationen übermittelt. Die Probealarme zweimal jährlich sollen helfen, die Funktion des Systems zu prüfen und bei den Nutzern das Bewusstsein für die App wachzuhalten.

Anmeldung und Nutzung des Warnsystems mit Smartphone oder Handy ist freiwillig und kostenlos. Das Besondere daran ist: es sendet Warnungen ortsgenau, also nur an die Nutzer, die wirklich betroffen sind. Dafür nutzt es eine spezielle Ortungsfunktion der Smartphones, die sich auch bei ausgeschalteter App im Gerät im Hintergrund aktualisiert.