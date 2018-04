Ulrich Spiegelberg (l.) am mehr als 100 Jahre alten Flügel und Hartmut Quiring an der Klarinette eröffnen die Reihe der "Karmelabende" in Hirschhorn. Foto: Barbara Nolten-Casado

Von Barbara Nolten-Casado

Hirschhorn. "Ein langer Traum ist wahr geworden", begrüßte der Vorsitzende des Fördervereins Klosterkirche Hirschhorn, Roland Ziegler, am Mittwochabend die rund sechzig Gäste, die zum ersten "Karmelabend" den steilen Weg hinauf zum Kloster gepilgert waren. Lange hatte der Verein auf die Anschaffung eines Konzertflügels hingearbeitet, der den "Geist dieser Räume" einbinden soll in die Musik. Nun war es soweit: ein prachtvoller, über 100 Jahre alter Bechstein-Flügel ziert seit Kurzem den gotischen Kapitelsaal des Karmelitenklosters. Am Mittwoch sollte er erstmals die ehrwürdigen Mauern mit seiner Klangpracht erfüllen.

Ziegler dankte den Sponsoren, die den Kauf des Instruments unterstützt hatten. Er begrüßte diverse Ehrengäste, darunter Landrat Christian Engelhard mit Gattin und den auf die Restaurierung antiker Tasteninstrumente spezialisierten Klavierbauer Jendrik Rothe, aus dessen Werkstatt in Lautertal das edle Teil stammt. Auch Hausherr Pater Joshy tat seine Freude kund über das beeindruckende Musikinstrument, das den Kapitelsaal "in ganz neuem Glanz erstrahlen" lasse und für dessen Erwerb sich der Förderverein "mit viel Herzblut" eingesetzt habe.

Er sei sehr gerne zur Einweihung des historischen Flügels nach Hirschhorn gekommen - "in dieses Juwel, eingefasst vom Neckar und von den badischen Nachbarn", versicherte Landrat Engelhard in seinem Grußwort. Immerhin hatte der Kreis Bergstraße die Anschaffung des Instruments mit 2054 Euro bezuschusst. Er freue sich "auf viele Musikereignisse in Hirschhorn", so der Landrat.

Fürs erste, von Vereinsbeiratsmitglied Stefan Pahl durch geistliche Impulse ergänzte Musikereignis der neu ins Leben gerufenen Reihe "Karmelabende" setzten sich nun der stellvertretende Vorsitzende des Fördervereins Klosterkirche, Ulrich Spiegelberg, und Beiratsmitglied Hartmut Quiring ans historische Pianoforte. Mit der Ouvertüre zu Mozarts Oper "Die Hochzeit des Figaro" eröffneten sie das Konzert - in einer Bearbeitung für Klavier zu vier Händen.

In klassischer Heiterkeit erstrahlte der Flügel danach bei einer Haydn-Sonate. Fröhlich gestimmt zeigte er sich dabei unter Spiegelbergs flinken Fingern im Allegro des ersten Satzes. Zartes und Melodiöses ließ er sich im "Cantabile" entlocken. Tänzelnd und verspielt entströmte das finale Allegretto dem beeindruckenden Gehäuse.

Noch mehr heiter-harmonische Wiener Klassik bot anschließend Quiring mit einer Mozart-Sonate in C-Dur dar. In einem weiteren Mozart-Stück paarten sich die edlen Klänge von Spiegelbergs Piano- mit Quirings Klarinettenspiel.

Dann ging es in die Epoche der Romantik. Genießerisch präsentierte Spiegelberg seinem Publikum "Drei Intermezzi op. 117" von Johannes Brahms. Ein Walzer von Chopin und "Deutsche Tänze" von Schubert zauberten schwingende Leichtigkeit in den Saal, bevor sich die beiden Musiker für ein vierhändig vorgetragenes Schubert-Stück noch einmal gemeinsam an den Flügel setzten. Ziegler dankte allen, die diesen "Karmelabend" ermöglicht hatten. Dann gab es die durch kräftigen Applaus geforderte Zugabe: Variationen von Brahms über ein altes Pilgerlied. Einmal im Monat sollen den Winter über musikalisch-besinnliche "Karmelabende" im Kapitelsaal des Hirschhorner Klosters stattfinden, bei denen diverse Gäste musizieren werden. Nächster Termin: Samstag, 27. Januar.