Eberbach. Namensgeber des jungen Kulturvereins Depot 15/7 ist dessen Domizil in spe in der Güterbahnhofstraße. Die Stadt wird das baufällige alte Lagerhaus in Kürze umbauen und danach an die Kulturmacher vermieten. Dafür gibt es Fördergeld, das inzwischen zur Verfügung steht.

Die Vereinsmitglieder beschäftigten sich mit Fragen rund um den bevorstehenden Baustart auf ihrer Jahresversammlung im Club 55. Auch die Veranstaltungen und der enorme Bedarf an Helfern kamen hier zur Sprache.