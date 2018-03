Ronald J. Autenrieth

Eberbach. Auch am Samstag war die JazzMe-Reihe international besetzt. Berlin, Amsterdam und Groningen lauteten die Destinationen. Frech und schnörkellos spielte sich das "Sander Baan Quartett" in die Herzen des Publikums.

Jede Nummer hatte ihren eigenen Charakter und ihre eigene Geschichte voller Wendungen. Auch Abseitiges, Chaotisches oder gar Feindseliges wurde nicht ausgenommen. So musste man sich ein wenig einhören, doch dann sprang der Funke über.

Das Quartett spielte in der Besetzung Sander Baan (Saxophon), Sander Thijsen (Piano), Jonathan Nagel (Kontrabass) und Wieland Möller (Schlagzeug). Baan moderierte sympathisch auf Deutsch-Holländisch oder Englisch und stets mit einem Augenzwinkern:

"I didn’t expect to like You - aber das ist nicht persönlich gemeint." Natürlich ging es um den Titel eines Songs. In "The Clockwork" griffen die Zahnräder des Uhrwerks musikalisch ineinander, die Klänge überlagerten sich auf verschiedenen Ebenen. Gerne greift die Band auch mal einen Poptitel auf und schaut, ob daraus Jazz werden kann. Am Samstag war es David Bowies "Space Oddity".

Instrumental Interessantes gab es schon vor der Pause, wenn etwa das Schlagzeug mit dem Bogen gestrichen wurde und der Kontrabass in höchster Flageolett-Lage piepste. In ihren Soli wurden dann beide Instrumente zu einem klanglich vollständigen Orchester. Nagel traktierte seinen Bass wie eine Schlaggitarre und Möller ließ Becken und Klangschalen singen.

Thijsen wechselte vom Flügel zum Digitalpiano und brachte beide zum Jubilieren, Baan blies sein Saxophon gediegen und mit perfektem Ansatz.

Nach der Pause wurde dann noch weiter aufgedreht. In einem musikalischen Historiendrama über die kriegerischen Friesen, die erst gegen die Römer kämpften, dann den Missionar Bonifatius erschlugen, entfaltete sich ein Mittelalter-Spektakel mit archaischen Klängen, skandiert von einer mit dem Schlegel geschlagenen großen Handtrommel, die Möller zu seinem 35. Geburtstag in Berlin geschenkt bekommen hatte. Die Musik war angetan, die Zuhörer zu überwältigen, gesungene und gebrüllte Passagen (Friesisch: "Bonifatius sterv!") taten das ihre, die apokalyptische Stimmung zu verdichten.

In Erinnerung an ein Computerspiel aus Baans Kindheit, den "Space Invaders", ließ man es intergalaktisch flutschen. Die Computerspielfiguren gab es damals "in green and blue, but with-out Sound". Der Sound wurde am Samstag nachgeliefert und das Publikum tobte. Die Zugabe "Unchained" hatte Baan einen Tag, nachdem er das Konservatorium beendet hatte, geschrieben und erinnert sich des Gefühls lachend: "I’m free!"