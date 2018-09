Eberbach. (jbd) Ein neuer Nutzer hat sich offenbar für die Seitengebäude der früheren "Itterburg" gefunden, in denen seinerzeit eine Kegelbahn untergebracht war. Der betreffende Änderungsantrag lautet auf Einrichtung einer Tierarztpraxis und wird in der öffentlichen Bauausschuss-Sitzung am Donnerstag, 3. Mai, um 17.30 Uhr im Rathaus behandelt.

Der Antragsteller hat vor, das Gebäude vom Karlstalweg her zu erschließen und da Zufahrt und Parkplätze zu schaffen. Zugang zur Praxis soll es über den Verbindungsweg zwischen Hirschhorner Landstraße und Karlstalweg geben. Weitere Tagesordnungspunkte sind die Errichtung eines neuen Holzschuppens auf dem Vereinsgelände der Angelsportler im Pleutersbacher Tal. Der nicht genehmigte Vorgängerbau wurde unter einem umgestürzten Baum begraben. Und die Errichtung eines Mehrzweckcontainers auf städtischem Grund nahe Grüngutsammelplatz, der zur Verwahrung von Konfiskat, also Schlachtabfällen genutzt werden soll. Außerdem soll das Gebäude im Schafwiesenweg 1, Sitz einer Kinderpraxis, ein neues Dach bekommen.