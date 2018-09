Eberbach. (fhs) Tristan Cachoz hat mit seinem Facebook-Post zur diesjährigen "International Rallye West Coast Swing" auch die Eberbacher Tanzschule Haschmi motiviert, nun schon zum zweiten Mal nach 2017 einen "Flashmob" auf dem Lindenplatz festzuhalten.

Tanzbegeisterte zeigten in Eberbach den Paartanz aus der Familie der Swing-Tänze via Internet ausgelöst zum gleichen Zeitpunkt am 1. September in einer einheitlichen Choreografie. Dies geschah angeblich in 240 Städten in 41 Ländern verstreut über den gesamten Globus.

Der Tanz West Coast Swing entstand - wie der Name ja schon erahnen lässt - an der Westküste der Vereinigten Staaten. Es gilt Tanzfachleuten als der offizielle Tanz des US-Bundesstaates Kalifornien.

Der West Coast Swing ist im Unterschied zu den ursprünglich sehr freien Swing-Tänzen "stationär". Das heißt, die Paare bewegen sich in einem schmalen, länglichen Bereich, dem Slot. In der Regel bewegt sich die Dame entlang dieses länglichen Slot-Bereichs, während der das Paar führende Partner (in der Regel der Herr) eben "stationär" in der Mitte dieses Areals bleibt.

Er verlässt seine Position nur, um die Tanzpartnerin (die "Followerin") passieren zu lassen. Diese Tanzeigenart hat zur Folge, dass man auf der Tanzfläche relativ wenig Platz benötigt und die Bewegungsabläufe vorhersehbar sind.

Gegenüber 2017 habe sich die Zahl der Eberbacher Tänzer verdoppelt, teilte der Eberbacher Veranstalter mit. Bei strahlendem Sonnenschein präsentierten die Paare, was "West Coast Swing" bedeutet: Spaß am Tanzen bei coolen Bewegungen auf aktuelle Musik. Bei dieser Gelegenheit warb die örtliche Tanzschule unter den neugierigen Zuschauern, es auch einmal auszuprobieren, Kurse dazu gebe es auch in Eberbach.