Von Barbara Nolten-Casado

Hirschhorn. Am Samstag, 27. Oktober, feiert das Internationale Frauentreffen Hirschhorn (IFT) ab 15 Uhr sein 25-jähriges Bestehen mit einem Fest im evangelischen Gemeindehaus. Diese Feier wird zugleich das 250. Treffen der Frauen aus vieler Herren Länder sein. Etwa 20 Frauen aus der Türkei, aus Polen, der Slowakei, Afghanistan, Iran, Marokko, dem Kosovo, der Dominikanischen Republik, aus Russland und natürlich aus Deutschland gehören aktuell zum IFT.

Doch erwarte man zum Jubiläumsfest auch viele Ehemalige, berichtet Leiterin Gisela Mauve, die in diesen Tagen gemeinsam mit Ursel Hofmann und Anna Lauer die Feier vorbereitet. Anhand von unzähligen Foto-Plakaten wird am Samstag Rückschau gehalten auf so manche gemeinsame Stunden, Aktionen und Ereignisse. Interviews, die Mauve 2003 anlässlich des zehnjährigen IFT-Bestehens mit den damaligen Mitgliedern führte, sollen noch einmal vorgelesen werden. Was ihnen die Begegnungen mit Frauen anderer Nationen, Kulturen und Religionen bedeuteten, wollte Mauve damals von ihnen wissen. Die Antworten haben bis heute nichts an Aktualität verloren.

"Brücken bauen zwischen den Völkern", sah seinerzeit eine der Frauen als Ziel der Treffen an, "ein gemeinsames Stück Heimat schaffen", eine andere. Sitten und Gebräuche, Musik, Tänze, Küche und Literatur der anderen kennenlernen, Freundschaften schließen und an ihren Schicksalen teilnehmen wollten und wollen die Frauen, und das alles "mit großer Herzlichkeit und in fröhlichem Miteinander".

"Ich bin zwar gut integriert", sagt Anna Lauer, die - mit einem Hirschhorner verheiratet - seit 2003 im Neckarstädtchen lebt. "Aber ich werde nie eine Deutsche sein. Und in meinem Heimatland Polen fühle ich mich inzwischen auch nicht mehr zu Hause." Bei den IFT-Treffen will sie sich "eine Welt schaffen, wo es nicht wichtig ist, ob ich Polin bin oder Deutsche oder sonst was, sondern einfach eine Frau".

Natürlich dürfen am Samstag auch Musik, Tanz und gemeinsames Singen nicht fehlen. Und dann das internationale Büffet: "Das ist immer das Highlight. Jede Frau bringt etwas dazu mit."

Auslöser für die Gründung des IFT waren im Frühjahr 1993 fremdenfeindliche Aktionen in Hirschhorn. Ausländische Mitbürger wurden dabei per Telefon bedroht und terrorisiert. Einige türkische Frauen regten daraufhin die Gründung einer Internationalen Frauengruppe an. Ihr Ziel sollte das gegenseitige Kennenlernen sein, als Voraussetzung für ein friedliches Zusammenleben. 32 Frauen aus vielen Nationen kamen zu den ersten Treffen. Viele von ihnen konnten kein Deutsch.

Gisela Mauve übernahm die Leitung der Gruppe und bot - als studierte Grund- und Hauptschullehrerin - bald Deutschkurse für die Frauen an. Inzwischen hat sie über hundert Ordner voller Material zu den allmonatlichen Gruppentreffen der vergangenen 25 Jahre in ihrem Keller gestapelt. Dabei wurde getöpfert, genäht, gebastelt und gemalt. Die Frauen stellten die Bräuche ihrer Länder bei Geburt, Hochzeit und Tod vor. Man präsentierte sich Kostproben der jeweiligen Literatur, nahm an Festen der Religionen teil, übernahm Patenschaften für Frauenprojekte weltweit.

Im Januar 2000 wurde das IFT mit der Silbernadel der Stadt Hirschhorn geehrt. 2004 berichtete der SWR im Fernsehen über die Aktivitäten der Gruppe.

Einige Frauen zogen im Laufe der Jahre von Hirschhorn fort, neue stießen zum IFT hinzu. Zum 20-jährigen Jubiläum sollte dann Schluss sein. "Ich dachte, ich habe mein Ziel erreicht", sagt Gisela Mauve. "Die Frauen waren alle gut integriert und beruflich wie familiär gut untergebracht." Auch wurden der damals 73-Jährigen die vielen Vorbereitungen für die monatlichen Treffen allmählich zur Belastung. Doch nach ein paar Monaten Pause spürten die Frauen, dass sie ohne einander nicht konnten: "Wir hatten Sehnsucht nach uns", sagt Anna Lauer. So geht es also weiter, das IFT, in reduzierter Form, mit fünf bis sechs Treffen pro Jahr und der einen oder anderen spontanen Aktivität. Oder mit dem gemeinsamen Deutschlernen bei Gisela Mauve.

"Unser Kreis ist übrigens offen für alle Frauen, die mitmachen möchten", lassen Gisela Mauve, Ursel Hofmann und Anna Lauer noch wissen.