Eberbach. (by) Wie weit soll künftig die Zusammenarbeit der beiden Eberbacher Fußballvereine SV und VfB gehen? Soll sie wie seit dieser Saison nur für den Jugendbereich gelten? Oder soll sie weiter ausgebaut werden bis zu einer möglichen Fusion? Darüber sollen die Mitglieder beider Vereine am Freitag, 9. März, ab 20 Uhr im gemeinsamen Sportheim - getrennt nach SV und VfB - diskutieren. Die Einstufung der Infoveranstaltung als "Außerordentliche Mitgliederversammlung" soll die Wichtigkeit dieses Abends unterstreichen. Die Vorstandschaften beider Vereine können sich vorstellen, künftig noch intensiver zusammen zu arbeiten. Dies wurde in einer gemeinsamen Sitzung am Montagabend noch einmal klar. In neun Tagen sollen sich die Mitglieder - jeweils 500 auf jeder Seite - dazu äußern. Man darf gespannt sein.