Von Martina Birkelbach

Eberbach/Oberdielbach/Shanghai. China hat die frischgebackene Abiturientin Constanze Schreck aus Oberdielbach schon immer interessiert. Jetzt lebt die 18-Jährige schon über einen Monat, seit dem 9. August, im über 9000 Kilometer entfernten Shanghai, wo sie voraussichtlich bis Februar kommenden Jahres als Au-pair bleiben wird. "Ich kann auch bis April verlängern", teilt sie über WhatsApp mit, da es mit dem Mailen oder Telefonieren oft nicht so richtig funktioniert.

Anfang Juli haben wir unter dem Titel "Nie wieder Schule ist schon ein komisches Gefühl" über die Pläne von Constanze und zwei weiteren Abiturienten des Eberbacher Hohenstaufen-Gymnasiums berichtet. Constanze hatte zu der Zeit über eine Organisation schon Kontakt mit einer sehr netten Familie mit einem Kind in Shanghai.

Allerdings wollte die 18-Jährige noch abwarten, ob es mit einem ihrer Traum-Studienplätze "Wirtschaft, Psychologie oder Marketing; möglichst in Heidelberg" klappt.

Ein Studium wurde es nun vorerst nicht, dafür ist sie als Au-pair in einer der größten Städte der Welt gelandet. Und sie ist dort sehr glücklich.

"Die Arbeit ist zwar anstrengend, da ich als Freundin und Englischlehrerin fungiere, aber es macht sehr viel Spaß", schreibt sie. Die Schule sei ebenfalls gut, auch wenn Chinesisch eine schwer zu erlernende Sprache ist. "Aber man freut sich immer, wenn man etwas Neues gelernt hat."

Ihr Arbeitstag beginnt damit, das Kind zu wecken und für die Schule fertigzumachen. "Zu dieser bringe ich sie auch jeden Tag und hole sie wieder ab. Danach spielen wir oder machen zusammen Hausaufgaben. Abends mache ich sie dann bettfertig und lese ihr etwas vor."

Auf die Frage nach dem größten Unterschied zu Deutschland, fallen ihr spontan zwei Dinge ein: "Der Straßenverkehr, da hier manchmal auch Motorroller auf dem Gehweg fahren, weshalb man beim Laufen aufpassen muss. Ebenfalls gibt es neben den riesigen Shoppingmalls auch viele kleine Läden, die einen gewissen Charme versprühen."

Von einem Kulturschock blieb Constanze bislang verschont, da sie sich auf einiges vorbereitet hat.

Ihre Familie und Freunde vermisst sie schon, "aber die Familie hier versucht alles, dass ich mich wie zu Hause fühle". Und wegen der Arbeit kommt sie auch nicht sehr oft dazu, die Gedanken abschweifen zu lassen und die Laune von dem Heimweh beeinflussen zu lassen.

Kontakt mit ihrer Familie in Oberdielbach und den Freunden hat sie über "Social Media, wie WhatsApp und Co". In China hat sie auch schon neue Freunde gefunden, "vor allem Au-pairs, die in meiner Sprachschule sind bzw. die mit mir nach China kamen", teilt sie weiter mit.

Auf die wichtige Frage nach dem Essen antwortet sie: "Das Essen hier ist wirklich gut. Falls man mal keine Lust auf die chinesische Küche hat, findet man (vor allem in Shanghai) viele Restaurants, die auch die westliche Küche anbieten."

Und das Wetter: "Sehr heiß und schwül, es hat hier abends manchmal noch 30 Grad."