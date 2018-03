Bei der Vermessung der Wertholzstämme arbeiten auf dem Festplatz in der Au Verwaltungsangestellte, Waldarbeiter und Förster zusammen. Foto: privat

Eberbach. Private und öffentliche Waldbesitzer aus den Kreisen Heilbronn, Neckar-Odenwald und Rhein-Neckar sowie aus dem benachbarten hessischen Odenwald präsentierten ihre wertvollsten Hölzer auf dem Eberbacher Festplatz "In der Au". Waldbesitzer und Förster hatten fast 400 Stämme von besonders hoher Qualität mit möglichst astfreiem Holz und gleichmäßigem Wuchs ausgewählt und zur Versteigerung angeboten. Eine Gesamtmasse von über 850 Festmetern (Fm), hauptsächlich Lärchen und Douglasien sowie Anteile an Weißtannen, Kiefern und Fichten.

Alle Stämme wurden von Mitarbeitern beider Forstämter nummeriert und vermessen. Auf dieser Grundlage wurden für interessierte Käufer Losverzeichnisse erstellt. Die hatten bis 7. Februar mehrere Wochen lang Gelegenheit, jeden einzelnen Stamm in Ruhe zu begutachten. Nach Eröffnung der Gebote zeigte sich Forstbezirksleiter Manfred Robens zufrieden mit den Ergebnissen. "Sechzehn Firmen haben insgesamt mehr als 2100 Gebote abgegeben, also über fünf Gebote je Stamm. Kein Stamm blieb unbeboten", freut sich Robens. "Den höchsten Erlös je Festmeter erzielte eine Lärche aus den Wäldern des Fürsten zu Leiningen mit 894 Euro/Fm. Den teuersten Stamm lieferte die Stadt Mosbach, die für eine Lärche insgesamt 3845 Euro erhält", so Ulrike Riedl, stellvertretende Forstbezirksleiterin im Odenwald. Der Durchschnittserlös lag mit 255 Euro etwa auf dem hohen Vorjahresniveau.

Nach Erteilung der Zuschläge werden in den nächsten Tagen und Wochen die Stämme abgefahren. Als Schnittholz sind Douglasie und Lärche vor allem im Innenausbau und Möbelbau gefragt, aus den mächtigen Douglasien lassen sich dekorative Dielenböden fertigen. Das dauerhafte Lärchenholz eignet sich auch im Außenbereich für Fensterrahmen. Die qualitativ hochwertigsten Stämme werden in Furnierwerken zur Herstellung ansprechender Oberflächen verarbeitet.