Hohenstaufen-Sporthalle in Eberbach. Foto: Deschner

Eberbach. (cum) Bis Mitte Juni will die Stadt entscheiden, ob sie gegen das Gerichtsurteil zur Nachzahlung von Zinsen an eine Holzbaufirma aus dem Hunsrück vorgehen wird. Bürgermeister Peter Reichert hat, wie er auf Anfrage mitteilte, demnächst einen Termin mit einem Rechtsanwalt und dem früheren städtischen Rechtsamtsleiter Lothar Jost, der zwar schon länger pensioniert ist, die Stadt in dem Fall aber noch berät.

In dem Rechtsstreit, der sich seit mehr als einem Jahrzehnt zieht, geht es um einen erheblichen Betrag: Mitte Mai war die Stadt vom Heidelberger Landgericht dazu verurteilt worden, auf eine Forderung von 165.000 Euro rückwirkend seit 2006 Zinsen zu bezahlen - und zwar fünf Prozent über dem Basiszinssatz.

Die Forderung war strittig, weil beim Bau der 2004 eingeweihten Hohenstaufen-Sporthalle Mängel in der Dachkonstruktion festgestellt wurden, die nachträglich ausgebessert wurden. Nach einem Vergleich zahlte die Stadt voriges Jahr die 165.000 Euro an die Firma.

Die wiederum wollte auch noch die Verzugszinsen haben und bekam im Mai vom Landgericht Recht. Mit Zinseszins über zwölf Jahre summiert sich die Nachzahlung, zu der die Stadt verurteilt wurde, auf fast so viel wie die Forderung selbst: mehr als 150.000 Euro.

Außerdem wurde die Stadt dazu verdonnert, 95 Prozent der Gerichtskosten zu übernehmen. Bei einem Verfahren dieser Dauer und Größenordnung ist hier ebenfalls nochmal mit einer erheblichen Summe zu rechnen.