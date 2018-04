Von Marcus Deschner

Eberbach/Heidelberg. Das nächste Kapitel einer schier unendlichen Geschichte ist am Dienstag im Heidelberger Landgericht geschrieben worden: wieder einmal dreht sich’s um die Dachkonstruktion der Hohenstaufen-Sporthalle. Ein Urteil erging auch nach dieser knapp zweistündigen Verhandlung nicht.

Die Halle ist 2004 eingeweiht worden. Sie wurde als Ersatz für den Vorgängerbau an gleicher Stelle geplant - mit wesentlich größeren Dimensionen und zeitgemäßer Ausstattung. Die Stadt Eberbach war Bauherr des Sieben-Millionen-Euro-Projekts.

Der Rhein-Neckar-Kreis wurde finanziell mit ins Boot genommen, damit auch die Schüler der nahe gelegenen kreiseigenen Theodor-Frey-Schule sich darin körperlich ertüchtigen können.

Bereits nach dem Baustart im Juni 2001 gab’s durch die Insolvenz einer Baufirma Probleme. Der Zeitplan für die Umsetzung des Neubaus wurde kräftig durcheinander gewirbelt. Später kam es zu Problemen beim Dach. Seinerzeit war nämlich die Ausführung der Dachkonstruktion durch eine Holzbaufirma aus dem Hunsrück bemängelt worden. Die Holzbinder biegen sich durch, sagten damals Architekt und Statiker. Diese Holzbinder verlaufen freitragend unter dem Dach über eine Länge von 28 Metern. Man fürchtete einen Einsturz des Gebäudes. Eine Notabstützung musste her. Schließlich einigte man sich auf den Einbau von Spannschlössern, um die Stabilität der Konstruktion zu gewährleisten. Ursprünglich stritt man mit der Holzbaufirma um insgesamt 24 Positionen.

Mehrere Gutachter wurden in den zurückliegenden über 15 Jahren eingeschaltet. Nach etlichen Verhandlungsrunden verglich sich die Stadt mit dem Unternehmen und zeigte sich bereit, 165.000 Euro zu bezahlen. Der Teilvergleich umfasste die Klageforderung und sämtliche Ausgleichsansprüche. Doch der Holzbauer wollte sich mit dem noch nicht zufrieden geben und forderte zusätzlich Zinsen, die fünf Prozent über dem Basiszinssatz liegen sollen. Und zwar rückwirkend seit Ende August 2004. Dies wäre sicherlich ein sechsstelliger Euro-Betrag. Die Stadt hingegen beantragte, die Klage abzuweisen. Es gebe ja immer mal wieder sich hinziehende Verfahren, aber dieses sei extrem lang, sagte Vorsitzende Richterin Ute Schneiderat. Sie ist nach dem achten oder neunten Richterwechsel in diesem Prozess nun zuständig und hat sich ihren Ausführungen zufolge über Ostern in die etliche Aktenordner füllende Materie eingelesen.

Ende Februar war eine geplante Verhandlung kurzfristig abgesagt worden. Am Dienstag kam’s nun wieder zum Aufeinandertreffen der streitenden Parteien. Dabei wurden vier Zeugen vernommen, die schon bei ihrer Belehrung durch Richterin Schneiderat aufgefordert wurden, "ihr Gedächtnis anzustrengen", da die Sache eben schon so lange zurückliegt.

Es drehte sich maßgeblich darum, wann die Leistungen der Holzbaufirma abgenommen wurden. Ein Mitarbeiter des Holzbauers wies auf zwei Termine im Dezember 2002 hin, an denen er selbst, Mitarbeiter der Stadt sowie des Architekturbüros teilgenommen hätten. Dabei sei eine Abnahme gemäß der Vergabeordnung für Bauleistungen (VOB) erfolgt, und man habe auch Mängel ins Protokoll aufgenommen. Nicht mehr an Details zum Inhalt des Protokolls konnte sich indes der frühere Mitarbeiter des Architekten erinnern.

Jetzt ging er davon aus, dass es seinerzeit nur eine "Teilabnahme" gegeben habe und die in Rede stehenden Binder ausgeklammert worden seien. Der Architekt, der an den zwei Terminen selbst nicht dabei war, war sich sicher, dass keine Vollabnahme erfolgt war: "Denn damals haben wir ja schon um die Binder gestritten". Man habe bei der Planung ausdrücklich keine Spannschlösser verwenden wollen, sie seien später nur als "Notlösung" eingebaut worden. Somit habe der Mangel weiterhin bestanden.

Auch der damalige städtische Hochbauamtsleiter meinte, dass es im Dezember 2002 keine Vollabnahme gegeben habe. "Damals war nicht sicher, ob die Binder überhaupt tauglich sind."

"Sie liegen mir zu weit auseinander, ich mache deshalb keinen Vergleichsvorschlag", sagte Richterin Schneiderat nach der Beweisaufnahme. Nun soll’s ein Urteil geben, dessen Verkündung für Freitag, 11. Mai, um 11.30 Uhr anberaumt worden ist.