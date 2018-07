Eberbach. (bnc) Es sieht nach Arbeit aus im Klassenzimmer des Hohenstaufen-Gymnasiums, in dem die Schüler des Neigungskurses Geschichte und ihr Lehrer Bernhard Schell kürzlich zusammengekommen sind. Die heiße Vorbereitungsphase hat begonnen: Jede Menge Notizen, Fotokopien und Eberbacher Geschichtsblätter liegen auf den zusammengestellten Tischen und harren ihrer Auswertung. Am Donnerstag, 14. Dezember, wird die achtköpfige Schülergruppe ihren Beitrag zur aktuellen Eberbacher Veranstaltungsreihe "Und plötzlich ist alles anders" leisten. In einem einstündigen Vortrag soll es dabei ab 19 Uhr in der Aula des HSG per Powerpoint-Präsentation und anhand von diversem Anschauungsmaterial um das Thema "Die Eberbacher und ihr Hochwasser - eine niemals endende Geschichte" gehen.