Wer erste Anzeichen einer möglichen Schwerhörigkeit bei sich bemerkt, sollte sich bald von Fachärzten untersuchen lassen. Auch in Eberbach kommen immer mehr Patienten mittleren Alters in die HNO-Praxis etwa von Dr. med. Gabriele Angres-Wiegers. Symbolfto: pa

Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. Es fängt oft schleichend an: während im Zwiegespräch die Welt noch ganz in Ordnung scheint, fällt das Verstehen des Gegenübers in größeren Gruppen und inmitten lauter Umgebungsgeräusche zunehmend schwer. Oft sind es auch Angehörige, die feststellen, dass ihr Gesprächspartner sie nur schwer versteht. Betroffen ist zwar in erhöhtem Maße die Generation 60 plus. Doch kommen auch immer mehr Patienten mittleren Alters zu HNO-Ärzten und Hörgeräteakustikern.

Menschen, für die zum Beispiel Kommunikation und Kundenkontakt im Mittelpunkt ihres Berufes stehen. Werden erste Anzeichen einer Schwerhörigkeit bemerkt, dann sollte der Gang zum HNO-Arzt nicht auf die lange Bank geschoben werden. Denn "wenn Schwerhörigkeit nicht versorgt wird, kann sie gerade bei älteren Menschen unter anderem zu sozialer Vereinsamung und verstärkter Demenz führen", sagt die am Eberbacher HNO-Zentrum in der Friedrichstraße praktizierende Fachärztin für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Dr. med. Gabriele Angres-Wiegers.

Ursachen für eine Hörminderung seien neben altersbedingtem Verschleiß oftmals eine genetische Veranlagung, langjährige Lärmbelastung am Arbeitsplatz oder auch Mittelohrentzündungen und Löcher im Trommelfell. Dabei habe in Eberbach insbesondere die Zahl älterer Patienten in den letzten Jahren zugenommen.

Was aber nach Einschätzung von Angres-Wiegers an der Tatsache liegt, "dass die Leute ja immer älter werden". Sogar ein paar Menschen, "die auf die 100 gehen", gehörten zu ihren Patienten.

Bei der Zahl von jungen Leuten mit Hörproblemen oder Hörsturzpatienten sei in den zwanzig Jahren ihres Berufslebens in Eberbach kein signifikanter Anstieg zu verzeichnen.

Wie kann nun der HNO-Arzt helfen, wenn eine Hörminderung durch verschiedene Untersuchungen und Hörtests festgestellt wurde? Bei Hörstürzen werde eine Akutbehandlung mit Kortison und durchblutungsfördernden Mitteln vorgenommen, so die Ärztin. Hörbeschwerden aufgrund einer chronischen Mittelohrentzündung könnten etwa in der Heidelberger Kopfklinik operativ behoben oder zumindest verbessert werden.

Und bei Innenohrschwerhörigkeit sei ein Hörgerät das Mittel der Wahl. "Dabei ist es ganz wichtig, dass die Patienten es auch tragen", sagt Angres-Wiegers. "Da erlebe ich oft, dass Leute ein Hörgerät ablehnen, weil sie befürchten, sie kämen nicht damit zurecht. Oder sie haben Angst, dass man es sieht." Dabei bietet die Hörgeräteindustrie heute ein breites Spektrum an Geräten, die ganz individuell an die Bedürfnisse der Kunden angepasst werden.

Zu den Grundvarianten gehören das klassische "Hinter-dem-Ohr-Gerät", das "Ex-Hörer-Gerät", bei dem der Lautsprecher direkt ins Ohr eingesetzt wird.

Oder auch die von außen unsichtbare "In-Ohr"-Variante: hier wird die Technik direkt im Ohr getragen.

Ausschlaggebend für die Auswahl sind neben dem kosmetischen Aspekt Kriterien wie der Grad des Hörverlustes, die Anatomie des Ohrs oder auch die gewünschte Klangfarbe. Die Kosten für das Grundmodell übernimmt die Krankenkasse. Entscheidet sich der Kunde für eine höherwertige Ausführung, so hat er den Differenzbetrag des bis zu 3000 Euro teuren Gerätes zu zahlen. Zur Linderung von etwaigen Ohrgeräuschen, die nach einem Hörsturz zurückbleiben können, hält der Markt Hilfsmittel wie Rauschgeneratoren, sogenannte "Noiser", parat. Und Menschen mit hochgradiger Schwerhörigkeit bieten spezielle Telefone oder auch Lichtsignale für Haustür- oder Telefonklingel Hilfe im Alltag.

Wie lässt sich ein gutes Gehör möglichst lange bewahren? "Auf Gefäßrisikofaktoren wie Blutdruck und Blutfettwerte achten, damit die Gefäße durchgängig bleiben", empfiehlt Dr. Angres-Wiegers.

Bei Lärmbelastung am Arbeitsplatz Gehörschutz tragen, extrem laute Musik meiden, zum Beispiel auf Techno- oder Rockkonzerten, bzw. dort "auch ruhig mal mit Ohrstöpseln hingehen".