Von einem "Mutterkanal" aus fressen sich die Borkenkäfer-Larven fast im rechten Winkel nach rechts und links Wege ins Holz und hinterlassen das typische Schadmuster unter der Rinde. Von der Baumspitze her wird diese Fichte rotbraun und stirbt ab. Fotos: Felix Hüll

Von Felix Hüll

Eberbach. (fhs) Auf Lateinisch klingt es gelehrt distanziert "Ips typographus". Auch der deutsche Begriff "Buchdrucker" vermittelt nicht auf Anhieb, welchen Schaden dieser "Baummörder" zustandezubringen vermag: Borkenkäfer können Bäume absterben lassen. Wenn Förster in ihrem Revier etwa befallene Fichten feststellen, handeln sie - sofort. Wie jetzt Christl Hock in Eberbach.

Die Revierförsterin des Stadtforstamts Eberbach bemerkte anhand von Bohrmehlspuren und vor allem wegen geröteter Baumspitzen, dass am bewaldeten Steilhang entlang der Kreisstraße 4112 zwischen Eberbach-Neckarwimmersbach und Rockenau einige der dort stehenden bis zu 40 Meter hohen Fichten vom Borkenkäfer befallen sind und so schnell wie möglich entfernt werden müssen.

Unter der Rinde finden sich die Spuren des "Buchdrucker" genannten Schädlings - Försterin Christl Hock verschafft sich Einblick.

Laienhaft gesprochen fallen der Revierförsterin die Rotkäppchen unter ihren Schützlingen ins Auge - die Rotfärbung vom Baumwipfel her signalisiert den Befall. Anders als im Märchen lässt hier nicht der Wolf im Wald beim Förster die Alarmglocken schrillen, sondern das "Rotkäppchen" - gleich fünf waren es in Christl Hocks Fall jetzt vor Rockenau.

Also Motorsäge schultern und ummachen? Ganz so einfach ist das nicht. Nicht etwa, weil es sich bei der Revierförsterin um eine Frau handelt. Die würde das schon hinbekommen. Die Umstände einer solchen Waldschutz- und pflegemaßnahme machen daraus eine groß angelegte Aktion. Sie hat am Donnerstagvormittag die Hauptzufahrtsstraße nach Rockenau immer wieder komplett für den Verkehr dicht gemacht.

Ein zugezogener Unternehmer hilft Eberbachs Stadtförsterei mit Zangenschlepper samt Greifer an dem extrem steilen Hang.

An Ampeln mussten die Autofahrer warten, bis die mittels Funk miteinander verbundenen Forstfachleute die Straße für Pkw, Lkw, Fahrradfahrer und Fußgänger wieder frei gaben.

"Achtung Forstarbeiten - Lebensgefahr!" steht auch auf den grün umrandeten weißen Schildern an zahlreichen Waldwegen rings um das Einsatzgebiet, einem Odenwald-Steilhang südlich des Neckars.

"So eine Straßensperre müssen wir beim beim Landratsamt in Heidelberg anmelden und genehmigen lassen, und dann haben wir beim Ordnungsamt in Eberbach die Schilder bestellt. Wir bekommen dann einen genauen Aufstellplan und rädeln die Entfernungen exakt nach diesen Vorgaben ab," beschreibt Christl Hock die behördlichen Vorgaben für Verkehrssperrungen wegen der Waldarbeiten.

Wie gesagt, kann dabei Lebensgefahr bestehen. Und wegen haftungsrechtlicher Fragen sichert sich das Forstamt und damit seinen Träger, die Stadt Eberbach gegenüber Schadensersatzforderungen ab - vor allem aber, um Menschen im Wald wie an der Straße unten im Neckartal tatsächlich vor unabsehbaren Auswirkungen der Baumfällarbeiten zu schützen.

Bis zu 40 Meter hoch sind die Stämme, an deren Gipfeln der Befall zuerst zu erkennen ist - das Forstteam tauscht sich darüber aus.

"Dieser Prallhang hier ist extrem unwegsam. Wir haben hier trotz aller Vorkehrungen schon erlebt, dass uns ein Stamm zerbrochen und bis runter zum Fluss gesaust ist. Glücklicherweise ist dabei niemand etwas passiert." Genau deswegen veröffentlichte das Forstamt im Vorfeld die Warnungen auch in Rhein-Neckar-Zeitung und Eberbacher Zeitung, stellt an allen möglichen Zugängen zum Arbeitsgebiet die Warntafeln auf und kümmert sich um die korrekte Straßen-Absperrmöglichkeit - sicher ist sicher.

Im Auto wartend haben die Fahrer von den eigentlichen Sägearbeiten wenn überhaupt das Motorengeräusch mitbekommen; an einem Waldweg im Distrikt "Über Neckar/Böser Berg" des Eberbacher Forstreviers Lautenbach waren zwei Forstwirte und ein hinzugezogener Unternehmer als Rücker mit der Försterin unterwegs. Sie sägten die fünf vorab als befallen erkannten und mit rosaroter Sprühfarbe markierten Fichten um und zogen sie den Hang hinauf auf den Weg heraus.

Unten im Flusstal an der Straße beschäftigte diese Maßnahme zudem zwei weitere Forstamtsmitarbeiter mit Warnwimpeln neben der Ampelanlage. Je nach Funkhinwies der Chefin schalteten sie diese ein- und wieder aus. Die Signalanlagen hatte Eberbachs Forstamt bei einer örtlichen Baufirma angemietet.

Kurz vor Donnerstagmittag waren die Arbeiten mit dem mittlerweile achten entfernten Käferbaum abgeschlossen. Am Freitag, 20. Juli, ist keine Straßensperrung mehr erforderlich, wie sie im Vorfeld noch angekündigt worden war.

Aus dem Steilhang "Über Neckar" unterhalb dieses Waldweges holten Waldarbeiter insgesamt acht Borkenkäfer-Fichten.

Christl Hock: "Im Voraus weiß man nie, ob man beim Begang vor Ort dann nicht noch weitere Bäume findet, die auch raus müssen. Zudem ist beim Beantragen der Sperrung unklar, ob eventuell Regenwetter das Arbeiten unmöglich macht, so dass man zeitliche Puffer einrechnet und lieber für einen längeren Zeitraum die Sicherheitsmaßnahmen beantragt." Verkürzt hat man schnell. Spontan eine solche Aktion wegen akuten Bedarfs verlängern kann man aber nicht, weiß Hock.

Nach dem glücklichen Verlauf des Fälleinsatzes steht jetzt das eigentlich durchaus vermarktbare Käfer-Fichtenholz zum Verkauf. Weil aber angesichts der anhaltenden Trockenheit nicht nur in Eberbacher Waldbeständen die Bäume unter Hitzestress stehen und großräumig der Borkenkäferbefall zu viel Holzangebot auf dem Markt führt, sind die Preise von 90 Euro pro Festmeter Fichtenholz gesunken auf rund 40 bis 45 Euro. Hock: "Wenn Ihnen dann noch die laufenden Erntekosten darüber liegen und Sie auf jeden Fall den Baum rausnehmen müssen, verlieren sie dabei Geld."

Ursprünglich hatte das Eberbacher Stadtforstamt für Herbst geplant, in dem 110 Jahre alten Baumbestand wegen Verjüngungsmaßnahmen Fichten zu ernten und zu veräußern. Dies ist jetzt abgesagt und beeinträchtigt die Vorgaben der Bürgervertretung Gemeinderat, welches Wirtschaftsergebnis der Stadtwald zu erzielen hat; so wirkt sich der gefräßige "Ips typographus" auch noch quasi auf den Geldbeutel jedes einzelnen Eberbacher Bürgers aus.