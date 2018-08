Von Jutta Biener-Drews

Hirschhorn. Wer diesen vor den Blicken der Außenwelt verborgenen Balkon betreten möchte, den führt kein Weg an Amy vorbei. Amy der Riesenschnauzer. Schwarz wie der Teufel, hält sie mit Respekt einflößendem Gebell an der Wohnungstür von Irmgard Breisch Wache, auf dass kein Unbefugter dieses Reich betrete. In gewisser Weise ist es ja aber auch Amys Reich, denn ohne die Hündin und ihre womöglich noch größeren Vorgänger - Bernhardiner, Sennenhund, Breisch: "Wir hatten immer große Hunde" - gäbe es dieses über dreißig Quadratmeter große Balkondoppel gar nicht. Die Geschichte dazu geht so.

Alles gut: Irmgard Breisch mit Riesenschnauzer Amy im kühleren Teil ihres Balkonreichs. Foto: Biener-Drews

Bevor Irmgard Breisch und ihr Mann - sie aus Eberbach, er aus Neckarsteinach - 1970 nach Hirschhorn kamen, gab es an Stelle ihres jetzigen Wohnhauses in der Grabengasse nur eine Toreinfahrt. Die gibt es immer noch, sie führt im Hof zu einem Carport, der früher mal ein Satteldach aus Eternit hatte. "Ein Alptraum", erinnert sich Irmgard Breisch.

Und einer, der sich direkt vor ihrer hübschen kleinen Loggia breitmachte. Zwanzig Jahre ist das jetzt her, da hatte das Ehepaar Breisch die glorreiche Idee, dem geliebten vierbeinigen Hausgenossen zu einem Auslauf zu verhelfen: Brücke aufs Dach schlagen, eine Hälfte schräg lassen, die andere einebnen, Zaun drumrum und Hundematte in die Mitte.

Im Moment pflanzt sich Amy wie zur Bestätigung dessen, dass das eine blendende Idee war, genüsslich auf diesen roten Teppich in die pralle Sonne und hechelt. "Keine Ahnung, warum sie das macht", lacht Frau Breisch, die sich’s bei der Hitze natürlich lieber in der kühlen Loggia gemütlich macht.

Hier lässt sich auch der Anblick ihres einzigartigen Dachbalkons genießen, der sich in zwanzig Jahren so entwickelt hat. Irgendwann, schmunzelt Breisch, "haben wir uns nämlich zum Hund dazugesetzt", und weil sie der "nackischen" Fläche so gar nichts abgewinnen konnte, setzte sie einen Gestaltungsprozess in Gang, der bis heute andauert. Denn dass so ein Werk nie vollendet und immer im Wandel ist, macht für Breisch seinen Reiz aus.

"Und so geht Jahr für Jahr die Leidenschaft mit uns durch", erklärt sie das Zusammenspiel aus Pflanzen, originellen Gefäßen und Möbeln, das diesen privaten Rückzugsort "für Zweisamkeit mit Hund" zu etwas ganz Unverwechselbarem macht - und das Zusammenspiel mit ihrem Mann: Sie liefert die Ideen, er macht.

Nicht zu übersehen: Dem Zufall wurde und wird auf diesem Balkon nichts überlassen; was wo wie an der Ausstattung verändert oder erneuert wird, hänge von ihrer mentalen Situation ab, erzählt Breisch. Aber das Ganze muss für sie ein "Bild ergeben, kein Durcheinander wie Kraut und Rüben". Seit Anfang des Jahres ist die ehemalige Erzieherin im Ruhestand und findet nun endlich Zeit, um sich "hier und in ihrem Garten richtig auszutoben". Tag für Tag, das ganze Jahr über. Die Arbeit hört nie auf.

Irmgard Breisch, kurze Haare, schwarze Brille, jugendliche Erscheinung, trägt hochgekrempelte Jeans und ein T-Shirt mit Spruch drauf. Keine Ahnung, was da steht. Hinstarren will man ja nicht. Aber dass sie lustige Statements in dieser Form mag, ist nicht zu übersehen.

Ihren eigenen Korbsessel am runden Tisch hat sie mit dem Schild "Prosecco kaltstellen ist auch irgendwie kochen" markiert, seinen mit "Zeit für ein Hopfen-Smoothie". Hier Platz zu nehmen ist wie eine Belohnung. Das grüne Blätterdach des alten Weinstocks, dessen Trauben sich hier oben verführerisch am metallenen Zaun entlangranken, und ein schwer behängter Apfelbaum halten einem den Rücken frei.

Vorne tut sich die über und über mit Sukkulenten bewachsene Dachschräge auf, die in der Trockenheit wie gepolsterte Patina wirken und im Frühjahr wie ein Blütenmeer, zwischendrin hat Breisch mit hochragenden Windspielen, originell genutzten Zinkgefäßen und komischen Stein- und Tonfiguren pfiffige Akzente gesetzt. Jenseits davon öffnet sich der Blick bereits in Nachbars Garten, einer weiteren grünen Oase. Prächtige Topfpflanzen wie die reich verzweigten Madagaskarpalmen oder das gelbe Sonnenauge, Küchenkräuter wie Thymian, Petersilie, Schnittlauch und Rosmarin, eine alte Schwengelpumpe, mit der Irmgard Breisch ihr Gießwasser aus der Regenwasserzisterne im Hof holt, der in einer Zinkwanne plätschernde Springbrunnen.

Überhaupt Zinkwannen, Zinkeimer, -kübel, -rinnen, -kannen: "Ich sammle und liebe sie!" Breisch gelingt sogar der kreative Beweis dafür, wie unerschöpflich die Variationsmöglichkeiten dieser eigentlich unansehnlichen alten Dinger sind. Die alte Babywanne zum Beispiel hat sie, versehen mit einem Spiegel als Grund, seitlich so hingelegt, dass sich der metallener Kranich drin reflektiert.

Kreative Energien fließen lassen, rackern und schaffen ist das eine. Wenn sich Ehepaar Breisch in den kühlen Abendstunden hier in seinen Korbsesseln zusammensetzt, überlassen sich beide, mal schweigend, mal im Gespräch dem puren Genuss. Genuss der kühlen Brise aus Richtung Langenthal, der Ruhe, des Sternenzelts, des hausgemachten Ambientes, ihrer Zweisamkeit mit Hund - und ihrer mit "Hopfensmoothie" und Prosecco gefüllten Gläser.