Kein schönes Bild herrscht derzeit an der Hirschhorner P & R-Anlage. Die Absperrbänder hängen teils herunter, teils fehlen sie ganz. Foto: Marcus Deschner

Von Marcus Deschner

Hirschhorn. An den maroden Absperrbändern zwischen Park & Ride-Plätzen und Gleisen am Hirschhorner Bahnhof hatte sich Carsten Ahlers (SPD) schon vor einiger Zeit gestört. Diese hängen teils herunter, teils fehlen sie ganz. Er bat um Überprüfung, wer dafür zuständig ist.

Nun kam in der jüngsten Stadtverordnetenversammlung die Antwort von Bürgermeister Oliver Berthold. Der hatte sich zwischenzeitlich mit Hubert Bauer von der Deutschen Bahn, der für die Strecke verantwortlich ist, besprochen. Von diesem wurde beschieden, dass die Bahn aktuell keine Gleisanlagen mehr einzäune, außer bei Kindergärten und eigenen Parkplätzen.

Also steht die Stadt in der Pflicht. In der Regel werden als Abgrenzung Stabmattenzäune gewählt. Die kosten allerdings teilweise nicht wenig Geld. Daher solle Stadtbaumeister Detlef Kermbach nun günstigere Varianten prüfen, damit nicht nur das Bild im Bahnhofsumfeld besser wird, sondern auch die Sicherheit wieder gewährleistet ist.