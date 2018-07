Hirschhorn. (pol/mare) Am Sonntagmittag gegen 13.20 Uhr kam es auf der Bundesstraße B37 zwischen Hirschhorn und Eberbach zu einem schweren Verkehrsunfall. Das teilt die Polizei mit.

Eine 68-jährige Pkw-Fahrerin aus Eberbach fuhr mit ihrem VW Golf auf der Landesstraße L3105 von Hirschhorn in Richtung Eberbach. An der Einmündung zur B37 übersah sie einen vorfahrtsberechtigten 23-jährigen Pkw-Fahrer aus den Niederlanden, der in Richtung Eberbach unterwegs war.

Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Dabei wurde die 68-jährige schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Heidelberger Klinik geflogen werden. Der 23-jährige Audi-Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde mit dem Rettungswagen ebenfalls in ein Krankenhaus eingeliefert.

Am VW Golf entstand Totalschaden. Der Audi war im Frontbereich stark beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 12.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme war die B37 im Bereich der Unfallstelle bis kurz vor 18 Uhr voll gesperrt. Da für den Audi-Fahrer an der Unfallstelle eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 70 km/h bestand, er aber mit seinem Pkw eine Bremsblockierspur von knapp 100 Metern verursacht hatte, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt ein Gutachter bestellt.

Beide Fahrzeuge wurden sichergestellt. Außerdem besteht auf Grund entsprechender Aufkleber auf dem Audi der Verdacht, dass der niederländische Fahrer an einem illegalen Autorennen beteiligt war.

Die Polizei in Wald-Michelbach bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise unter Telefon 06207/94050.