Von Karin Katzenberger-Ruf

Hirschhorn. Sieben Stunden "Nacht der Offenen Kirchen" in Hirschhorn: Für die Konfirmandinnen Melina und Ann-Christin aus Neckarsteinach ist das so etwas wie ein "christlicher Marathon" - aber sie halten durch. Die Gehstrecke beginnt um 18 Uhr mit einem Ökumenischen Gottesdienst in der Ersheimer Kapelle. Thema ist das "Haus Gottes" und das "Vaterunser" als verbindendes Gebet rund um die Erde. Ein Mysterienspiel und damit der "Totentanz" des Theologen, Arztes und Lyrikers Angelius Silesius (1624-1677) steht bei der letzten von acht Stationen auf dem Programm.

Mitglieder des Bildungskreises schlüpfen in die Rolle von Tod und Engeln, mimen den Kaiser und den Bischof, den Kaufmann, den Schiffer, den Landsknecht, aber auch die bodenständige Bauersfrau und die eingebildete Schönheit. Der Tod wird sie alle holen. Fragt sich nur, wer auf das Sterben vorbereitet ist und Gutes getan hat, statt irdische Güter angehäuft zu haben. Doch garantiert ein reines Herz tatsächlich himmlische Glückseligkeit?

"Das kennt heute kaum jemand mehr": Vikar Leonard Nagel mit einem Kummet. Foto: Karin Katzenberger-Ruf

In einem Gedicht von Theodor Fontane (1819-198), das auf dem Programm zum Totentanz abgedruckt ist, klingt das so: "Immer enger, leise, leise ziehen sich die Lebenskreise, schwindet hin, was prahlt und prunkt, schwindet Hoffen, Hassen, Lieben und ist nichts in Sicht geblieben als der letzte dunkle Punkt."

Heißer Tee und Laugengebäck: Das wird vor dem Abschlussprogramm in der Pfarrkirche "Maria Immaculata" gereicht. Dazu gibt’s draußen ein Ständchen von der Kapelle "KKM", die Gläubigen legen ein Lichterherz, ehe sie drinnen Klezmer-Musik und jüdische Witze zu hören bekommen. "Bei dem Programmpunkt hätte man sich auch auf eine Viertelstunde beschränken können" findet eine Teilnehmerin, die seit 18 Uhr auf den Beinen ist.

Ein jüdischer Witz sei an der Stelle dennoch erlaubt: Kommt ein evangelischer Pfarrer in den Himmel und erhält von Petrus einen Volkswagen als Geschenk, der katholische Amtskollege fährt mit einem Ford davon. Aber warum darf sich der Rabbi an das Steuer eines Rolls Royce setzen? Weil er ein Verwandter "vom Chef" ist. "Puh, ist das kalt" - die Gruppe, die gegen 22 Uhr in der Evangelischen Kirche eintrifft, ist nach vierstündiger Exkursion zwischen Ersheimer Kapelle, Meditationsweg mit mehreren Stationen, davon eine in der Klosterkirche, ziemlich durchgefroren und froh, für ein paar Minuten in der Evangelischen Kirche zu Gast zu sein.

"Geheiligt werde dein Name, Dein Reich komme, Dein Wille geschehe, unser täglich Brot gib uns heute": Nach diesen Thema auf dem zum Teil mühsamen Weg geht es nun um die Vergebung der Schuld.

Weil Schuld gern auf den Schultern lastet, hat Vikar Leonard Nagel ein Gerät mitgebracht, das heute kaum jemand mehr kennt. Es ist ein "Kummet" - also ein Geschirr, um Zugtiere wie Ochsen in der Spur zu halten.

Denen hat man früher einiges "aufgehalst", was symbolhaft auch für eine menschliche Schuldenlast stehen könnte. "Schwamm drüber" sind dem Vikar betreffs Vergebung aber nicht genug. Deshalb gehören auch ein paar Schweigeminuten vor Gott und Martin Luthers Abendgebet zu Station Sechs.

Lassen wir kurz die Glöckchen läuten? Wie viele Strophen des Liedes "Laudate Omnis Gentes" sollen gesungen werden? Das sind die Fragen, die das Organisationsteam in der Evangelischen Kirche beschäftigt, ehe die Gäste eintreffen. Brigitte Oberhauser aus Neckarsteinach hat die "Nacht der offenen Kirche" tapfer vom Start bis zum Zieleinlauf durchgehalten.

Ihr gefielen insbesondere die musikalischen Darbietungen in der Klosterkirche sowie die liebevolle Gestaltung des Kreuzes an der Pfarrkirche.

Dort hat sich zum Abschluss der Aktion nun die "Pfarrmusik" platziert, und das klingt richtig gut.

Das Publikum ist an dem Abend bunt gemischt. Eine Teilnehmerin aus Heidelberg, Krankenschwester von Beruf, findet alle Stationen "sehr liebevoll gestaltet". Die Musik in der Klosterkirche hat ihr besonders gut gefallen. Dem kann Brigitte Oberhauser nur zustimmen. Mit Brot und Wein werden die Gäste von der letzten Station verabschiedet und auf den Nachhauseweg geschickt.

Derweil war das Kommen und Gehen gewünscht. Niemand sollte sieben Stunden am Stück mitmachen müssen. "Ob ich das durchhalte?" - eine Frau ist sich gegen 22 Uhr an der Evangelischen Kirche wegen der niedrigen Temperaturen nicht mehr sicher. Sie will es aber auf jeden Fall probieren.

Eine "Nacht der Offenen Kirche" gab es Hirschhorn bereits 2009 und 2014. Die nun dritte stand unter dem Motto "Mit unserem Vater unterwegs" und sollte somit auch etwas von der Geborgenheit in Gottes Hand vermitteln.