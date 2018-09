Von Elisabeth Murr-Brück

Hirschhorn. Hoher Besuch am Donnerstagmittag: Boris Rhein, der hessische Minister für Wissenschaft und Kunst, hat das Langbein-Museum zum "Museum des Monats" gewählt. Seit Mai gibt es diese Auszeichnung, sie wurde geschaffen, um den Blick auf die Museen abseits der Metropolen zu lenken. "Jeder kennt die Flaggschiffe, Städel, Schirn, die Landesmuseen in Darmstadt, Wiesbaden und Kassel", erklärte der Minister. Wichtig sei es aber, Aufmerksamkeit auch auf Kunst und Kultur vor Ort zu lenken, die vielen kleinen Einrichtungen, er nennt sie "Perlen auf dem Land". Verbunden mit der Ehrung ist ein Preisgeld von 1000 Euro, beides gibt es nicht "einfach so", erklärt der Minister.

Die Museen müssen mehreren Kriterien genügen. Voraussetzung ist ein tragfähiges Konzept, das den Mindestanforderungen für ein Museum Rechnung trägt. Sie sind in der Hessischen Museumsordnung festgelegt und dort nachzulesen. Als grundlegende Voraussetzungen werden (unter anderem) geeignete Räumlichkeiten, regelmäßige Öffnungszeiten, Inventarisation und Bildungsarbeit genannt. Es muss sichergestellt sein, dass die Besucher "Kenntnisse zum Verständnis von Gegenwart und Vergangenheit erwerben und den Museumsbereich als Möglichkeit der Weiterbildung und als Freizeitangebot annehmen".

Das Langbein-Museum ist der dritte Preisträger; die Verantwortlichen haben sich nicht selbst beworben, die Auswahl trifft der Hessische Museumsverein. "Warum wir ausgesucht wurden, wissen wir nicht", sagt die Zweite Vorsitzende Aloisia Sauer und korrigiert sich gleich: "Wir wissen es schon: Weil wir mit Herzblut dabei sind!"

Genau darauf hebt Boris Rhein ab. Er stellt das ehrenamtliche Engagement neben Beruf und Familie heraus: Nicht Manager führen diese Museen, sondern Leute, die wissen, worauf es ankommt, "das macht diese Museen so interessant". Das Preisgeld solle als Zeichen der Wertschätzung gesehen werden.

"Die Kostbarkeit der Dinge liegt in ihrer Wertschätzung" sagte Johan Anton von Breitfeld vulgo Hans-Jürgen Waibel. Er erklärte dem illustren Gast samt Honoratioren-Entourage das Haus und seine Besonderheiten mit profundem Wissen, Witz und mancher Anekdote. Der Minister zeigte sich überrascht und beeindruckt sowohl "von der ursprünglich wilden Sammlung" wie auch der Präsentation in Form der Wunderkammern und würdigte auch den Anteil der Stadt vor dem Hintergrund von Verteilungskämpfen um stets zu knappe Finanzmittel. Bürgermeister Oliver Berthold zeigte sich indes erfreut, dass "der Außenbereich Hessens" im Ministerium nicht vergessen wurde. Nicht nur er erinnerte an die Verdienste von Dr. Ulrich Spiegelberg um das Museum. Der vor kurzem verstorbene Kinderarzt und Heimatforscher hat das Museum wesentlich mit gestaltet, als Vorsitzender des Museums-Freundeskreises wusste er von der bevorstehenden Ehrung und hat noch die Vorbereitungen dafür in die Wege geleitet.