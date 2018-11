Ekkehard Saueressig, Oliver Berthold und Michael Knee (v.l.) an der neu installierten Ladesäule für E-Bikes. Foto: Marcus Deschner

Hirschhorn. (MD) Offiziell in Betrieb genommen wurde die E-Bike-Ladestation vor dem Rathaus. Finanziert wurde die 5000 Euro teure Säule von der Stiftung der Volksbank Neckartal. Vorsitzender Ekkehard Saueressig und Geschäftsführer Michael Knee freuten sich, dass man mit dieser Station nun das Dutzend im Geschäftsgebiet voll macht. Die Volksbank-Stiftung sei 2013 mit einem Startkapital von einer Million Euro gegründet worden und fördere gemeinnützige Zwecke. Zustiftungen sind laut Saueressig möglich. Bürgermeister Oliver Berthold dankte für die Überlassung der Ladestation und erläuterte, dass die Stadt den über diese Säule abgegebenen Strom finanziere, so dass das "Auftanken" für die Radler kostenlos sei. Nun soll noch am Radweg auf Ersheimer Seite ein Hinweis auf die Ladestation angebracht werden.