Das Prinzenpaar Meike II. und Christian I. biegt an der Spitze des Hirschhorner Narrenwurms in die Altstadt ein. Foto: Katzenberger-Ruf

Von Karin Katzenberger-Ruf

Hirschhorn. "En größere Warre hawwe se wohl net g’funne?" lautet der Kommentar eines Herrn angesichts der Karosse, mit dem Meike II. und Christian I. als Prinzenpaar der Carnevalsgesellschaft "Hirschhorner Ritter" beim Fastnachtsumzug mitfahren. Da sind die beiden gerade über die Brücke Richtung Altstadt abgebogen. Oder besser gesagt: Haben abbiegen lassen. Natürlich werden die Hoheiten chauffiert. Schließlich müssen sie die Hände frei haben, um ihrem närrischen Volk zuzuwinken und Gutsel zu werfen.

Viele Süßigkeiten der einfacheren Sorte, die an dem Nachmittag zentnerweise von Motivwagen über Bord geworfen werden, bleiben allerdings auf der Straße liegen und werden platt getreten. Tja, das Volk ist halt verwöhnt.

Fastnachtszug Hirschhorn 2020 - Die Fotogalerie

































































































"Klimawandel überall – heiß wird auch der Carneval" lautet das Motto beim Umzug 2020. Mit 93 Zugnummern ist dieser mal wieder sehr gut aufgestellt und hat viele Fans. "Wir kommen extra aus Heidelberg hierher" ist von einer vierköpfigen Familie zu erfahren. Eltern und Kinder sind als Clowns verkleidet.

Dass der Umzug ungehindert über die Bühne gehen würde, war angesichts der stürmischen Wetterprognosen keine Selbstverständlichkeit. "Uns ist beim Hinweg die Perücke nicht vom Kopf geflogen, dann wird sie auf dem Rückweg auch halten", sind sich die Gartenfreunde aus "Schimmeldiwoog" sicher. In dieser Fußgruppe gaben sich gestandene Männer in Pflanzkübel ohne Boden gezwängt, bei den Schlanken ist im Gefäß auch noch Platz für ein paar Bierdosen.

Überhaupt scheint das Bier beim Fastnachtsumzug das Getränk der Wahl. Vielleicht hat der Bierdurst auch angesichts des Klimawandels zugenommen? An dieser Stelle nochmals ein Kommentar vom Straßenrand: "Ich hab beim Umzug schon alles erlebt, zwischen 18 Grad minus und 20 Grad plus" erinnert sich ein Gast, der in Ersheim Spalier steht.

Bevor sich die Karawane in Bewegung setzt, muss im Wagen der Firma Falter in Heddesbach erst nochmals Äppelwoi nachgefüllt werden. Die "Bembelsänger" kommen von der "Narrhalla Ober-Hainbrunn" und stellen beim Umzug gleich mehrere Gruppen, die Teilnehmerzahl liegt bei rund 120.

Mit ihrem Party-Wagen sind die "Steinachtaler Flaschenkinder" ebenfalls gut dabei, haben das Szenario nach Fernost verlegt. Mancher Umzugswagen muss trotz sich abschwächender Windböen nochmals gesichert werden. Davon ist ein Drachen betroffen. Einer der ersten Gruppen, die zur Aufstellung gekommen sind, besteht aus jungen Männern aus Kortelshütte.

Die Gruppe "Wohnwagen Rothenberg" hat nochmals eine eigene Geschichte. Wiederum geht es um junge Männer, die sich schon als Teenager einen ausgedienten Wohnwagen zur "Party-Höhle" umbauten. Die Eltern von Jan Johe hatten das gute alte Stück hinterlassen. Seither sind die "Jungs" aber auch bei der Fastnacht aktiv, haben aus einem Anhänger ein Raumschiff gemacht, weil man diesen Planeten auch getrost Richtung Weltraum verlassen kann.

Der "Narrenwurm" in Hirschhorn wird von der SFZ Bigband aus Waibstadt angeführt – und dies schon seit etwa 50 Jahren. Diesmal ist die Band beim Fastnachtsumzug in Mainz unterwegs. Die Elsenz-Hexen haben sich in den Umzug in Hirschhorn ebenso integriert wie der örtliche Skiclub, der sich auf seinem Wägelchen über den "Baulärm" von der Burg beklagt.

Eine Erdkugel fahren die "Perlen-Cookies" durch den Ort. Dabei handelt es sich um eine ganz private Fußgruppe, die einfach Spaß an der Fastnacht hat. "Toll, was die hier so alles auf die Beine stellen" – das ist nochmals ein Lob vom Straßenrand. Diesmal ausgesprochen von einer Besucherin aus Wiesenbach, die die dortigen "Schisslhocker" anfeuern will und ansonsten auch alle anderen Gruppen, die Spaß an der Fastnacht haben. Sie selbst mag auch die Guggemusik, die beim Umzug ebenfalls auf dem Programm steht.