Hirschhorn/Heidelberg (rnz) Der Privatinvestor Rolf van den Berg und die Sagacious Beteiligungs GmbH mit Sitz in Langen/Hessen übernehmen die wesentlichen Vermögenswerte der insolventen Dekodur GmbH & Co. KG aus Hirschhorn. Die beiden Neueigentümer führen den Geschäftsbetrieb mit allen etwa 65 Beschäftigten in der neu gegründeten DI Dekodur International GmbH & Co KG mit Sitz in Hirschhorn fort.

Rolf van den Berg hält 70 und Sagacoius 30 Prozent an der neuen Gesellschaft. Einen entsprechenden Kaufvertrag hat der Insolvenzverwalter und Rechtsanwalt Henrik Schmoll mit den Verantwortlichen unterzeichnet. Über den Kaufpreis haben beide Seiten Stillschweigen vereinbart. Hinter der Beteiligungsgesellschaft Sagacious GmbH mit Sitz in Langen steht der geschäftsführende Gesellschafter Dr. Frank Jürgen Weise.

Für Schmoll war eine wesentliche Voraussetzung für diese Übernahme, dass Beschäftigte, Kunden, Lieferanten sowie die Mitglieder des Gläubigerausschusses und die Verantwortlichen der Sparkasse Neckartal-Odenwald, die Betriebsfortführung sowie die erfolgreiche Übertragung eng und äußerst konstruktiv begleitet haben.

"Wir sind von den Marktpotenzialen der Dekodur überzeugt und werden das Unternehmen nachhaltig weiterentwickeln", erklärte Rolf van den Berg. Er ist jetzt geschäftsführender Gesellschafter der neuen Gesellschaft DI Dekodur International. "Wir wollen dabei vor allem die vertrieblichen Aktivitäten weltweit stärken sowie die Produktion effektiver gestalten", kündigte van den Berg zwei wesentliche Maßnahmen an.

Dekodur sei ein herausragendes Unternehmen mit einer starken Marke, überzeugenden, innovativen Produkten und engagierten Mitarbeitern. "Wir freuen uns deshalb, dass wir uns mit Unterstützung unseres Rechtsanwalts und Steuerberaters Frank Lemberger aus Hirschhorn, erfolgreich im Investorenprozess durchgesetzt haben", sagt van den Berg.

Die Firma Dekodur entstand 1959 aus einem bereits seit 1846 existierenden Säge- und Furnierwerk. Dekodur befasst sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von dekorativen HPL-Schichtstoffplatten. Diese Platten aus unterschiedlichsten Materialien werden sowohl in privaten Wohnräumen, etwa in Küchen, als auch im gewerblichen Bereich zur Oberflächengestaltung eingesetzt. Das Unternehmen erwirtschaftetet zuletzt einen Jahresumsatz von rund zwölf Millionen Euro.