Hirschhorn. (MD) Das ist Rekord: In ganzen 18 Minuten wurde am Donnerstag die letzte Stadtverordnetenversammlung durchgezogen. Bei hochsommerlichen Außentemperaturen war’s in der Mark-Twain-Stube dank Sonnenschutz an den Fenstern noch recht kommod auszuhalten. Dennoch nutzte kein einziger Hirschhorner das Angebot, in der der Sitzung vorgeschalteten Bürgerfragezeit Auskunft zu örtlichen Dingen zu erhalten. Es war nämlich gar kein Bürger da und auch Bürgermeister Oliver Berthold fehlte und ließ sich durch Ersten Stadtrat Karlheinz Happes (Profil) vertreten.

Der stellte bereits zu Beginn der Sitzung den Antrag, den unter Ziffer Fünf gelisteten Tagesordnungspunkt "Standesamtsbezirk Hessisches Neckartal" von der Tagesordnung zu nehmen. Bekanntlich unterhält die Stadt einen solchen seit Anfang 2004 mit der Nachbarkommune Neckarsteinach, ohne dass dies jemals schriftlich fixiert wurde. Das sollte nun dieses Jahr erfolgen, ein Entwurf wurde bereits erarbeitet. Aber noch nicht unterzeichnet, da Änderungswünsche bestanden.

Das Thema wurde bereits vor zwei Wochen im Haupt-, Finanz- und Sozialausschuss ausgiebig diskutiert (wir berichteten). Einige Stadtverordnete äußerten damals die Befürchtung, man könne von der Nachbarkommune "über den Tisch gezogen" werden, da Neckarsteinach nicht mehr nach der Anzahl der Trauungen, sondern nach der Einwohnerzahl der Kommunen abrechnen will. "Dies würde bedeuten, dass wir mit den Trauungen in Neckarsteinach Fehlbeträge im Haushalt generieren würden und somit den Haushalt belasten", heißt es dazu in der Stellungnahme der Finanzabteilung. Denn in Neckarsteinach fanden im Jahr 2018 74 Trauungen statt, während es in Hirschhorn nur 24 waren. Zu Beginn der Zusammenarbeit war’s mit 79 in Hirschhorn und 22 in der Nachbarschaft noch umgekehrt. "Das Ganze hat schon ein Gschmäckle", kommentierte etwa CDU-Fraktionschef Wolfgang Schilling die Neckarsteinacher Absichten. Schließlich einigte man sich in der Ausschusssitzung doch noch darauf, der Stadtverordnetenversammlung zu empfehlen, die weitere Zusammenarbeit im Bereich des Standesamtsbezirks Hessisches Neckartal vertraglich zu regeln und den Magistrat zu beauftragen, mit der Stadt Neckarsteinach zu verhandeln.

Ein Gespräch dazu fand laut Happes mittlerweile statt und man hoffe, in den kommenden drei Wochen eine tragfähige Lösung zu finden, die eine Fortsetzung dieser Art der interkommunalen Zusammenarbeit ermögliche. Einmütig wurde daher die Absetzung dieses Punktes gebilligt. Jetzt steht das Thema auf der Agenda der nächsten Sitzungsrunde, die im September startet.

Nicht diskutiert wurde auch die im Ausschuss lange beratschlagte Zukunft des Waldkindergartens, der vom Verein Postillon getragen wird. Den besuchen derzeit 16 Kinder, davon 14 aus Hirschhorn und zwei aus dem Badischen. Konkret ging es um den Betrieb und die Förderung der Einrichtung. Die macht seit Jahren ein Minus, weshalb sie der Träger schließen will. Es sei denn, die Stadt Hirschhorn wäre zum Ausgleich des jährlichen Defizits von derzeit gut 30.000 Euro bereit. Die Finanzabteilung hatte bereits im Ausschuss schriftlich dargelegt, dass eine solche Bezuschussung die Stadt günstiger käme, als wenn sie die Plätze selbst vorhalten würde. Dem scheinen die Stadtverordneten nicht abgeneigt und beauftragten einstimmig die Verwaltung, eine Vereinbarung über den Betrieb und die Förderung des Waldkindergartens auszuhandeln und diesen dadurch zu erhalten.