Von Marcus Deschner

Hirschhorn. Von Formalien geprägt war die konstituierende Sitzung der Stadtverordnetenversammlung. Auch in der neuen StaVo sind wieder die bisherigen drei Fraktionen vertreten. Die CDU/Bürgerliste ging aus der Wahl am 14. März als stärkste Fraktion mit sechs Sitzen hervor, Profil Hirschhorn hält künftig fünf, die SPD vier Mandate.

StaVo-Nachrückerin ist Ingeborg Steinbauer.

Gegenüber bisher verringerte man die Mandatsanzahl um zwei auf nun noch insgesamt 15. Parlamentsneuling Bernhard Reichert (65, Profil Hirschhorn) leitete als "Alterspräsident" nach einführenden Worten von Bürgermeister Oliver Berthold im Beisein etlicher Zuhörer zunächst die Sitzung. Reichert drückte die Hoffnung aus, dass man in Hirschhorn in den kommenden fünf Jahren weitsichtige Entscheidungen zum Wohle des Städtchens und seiner Bürger treffen werde und auch kompromissbereit sei. Zudem hoffte er, dass sich neben den jung gebliebenen auch viele junge Menschen für Kommunalpolitik interessierten "und wir unbeschadet durch die Pandemie kommen".

Stadtrat wurde Jan-Paul Adler.

Dr. Joachim Kleinmann (Profil) wurde einstimmig – bei seiner eigenen Enthaltung – zum neuen Stadtverordnetenvorsteher gewählt. Da sich die Fraktionen im Vorfeld abgestimmt hatten und er einziger Kandidat war, erfolgte die Wahl per Akklamation.

Joachim Kleinmann (Profil)

Der 36-Jährige ist Geoökologe und arbeitet als Berater für Pflanzenschutzzulassung. Seit 2015 wohnt er in Hirschhorn und hat sich seinen Worten zufolge "relativ gut eingelebt". Er übernahm die Sitzungsführung. Die Stellvertreterwahl musste geheim mittels Kabine und Urne stattfinden. Dabei entfielen auf Lukas Hering (CDU) zehn Voten, auf Thomas Wilken (SPD) fünf. Somit ist Hering erster Vorsteher-Stellvertreter, Wilken zweiter. Zum Schriftführer für die Sitzungen wurde in offener Abstimmung Verwaltungsmitarbeiter Arne Endreß gewählt, Kevin Jung vertritt ihn. Einmütig stellte das Stadtparlament die Gültigkeit der Kommunalwahl vom 14. März fest. Einsprüche dagegen waren keine eingegangen. In geheimer Wahl zum Magistrat erhielt jede Liste exakt die ihrer Mandatszahl auf sie entfallenden Stimmen. Steffen Laick von der CDU/Bürgerliste als an Mandaten größter Fraktion wurde zum Ersten Stadtrat gewählt und vereidigt. Weitere Stadträte sind Maria Rettenmaier (CDU), Jürgen Berdel (Profil) und Jan-Paul Adler (SPD).

Stadtrat wurde Jürgen Berdel.

Da Maria Rettenmaier zuvor ihr Mandat als Stadtverordnete niedergelegt hatte, rückte Christopher André für sie nach. Für den zum Ersten Stadtrat gewählten Steffen Laick nimmt künftig Ingeborg Steinbauer das Amt in der Stadtverordnetenversammlung wahr.

Einigkeit herrschte auch darüber, dass es künftig wieder zwei Ausschüsse geben wird. Dem Haupt-, Finanz- und Sozialausschuss, der sich am 20. Mai konstituiert, gehören für die CDU Wolfgang Schilling und Anja Zobel an, für Profil Hirschhorn Bernhard Reichert und Dr. Irmtrud Wagner und für die SPD Dirk Gugau und Max Weber.

Neuer Erster Stadtrat ist Steffen Laick.

Im am 18. Mai erstmals tagenden Ausschuss für Stadtentwicklung vertreten sind Christopher André und Michael Keßler (CDU), Kai Münch und Andrea Weber (Profil) sowie Carsten Ahlers und Thomas Wilken (SPD). Die Ausschüsse wählen nach ihrer Konstituierung jeweils einen Vorsitzenden aus ihrer Mitte.

StaVo-Nachrücker ist Christopher André.

Im Abwasserzweckverband Laxbach werden künftig Michael Keßler (CDU), Dr. Joachim Kleinmann (Profil) und Max Weber (SPD) Sitz und Stimme haben. Als Vertreter beim Sparkassenzweckverband Heppenheim fungiert auch künftig Bürgermeister Oliver Berthold, Stellvertreter ist Steffen Laick. Als Vertreter für die Verbandsversammlung ekom21 beim kommunalen Gebietsrechenzentrum Hessen wurde IT-Fachmann Bernhard Reichert gewählt.