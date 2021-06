Von Jutta Biener-Drews

Hirschhorn. Mit einer Protestaktion auf dem Marktplatz tritt der DGB-Ortsverband Hirschhorn am Freitag, 4. Juni, um 17 Uhr der rechtsextremen Farbattacke auf das Gewerkschaftsbüro in der Hauptstraße entgegen.

Die Schaufensterscheiben des in dem Gebäude des früheren jüdischen Bethauses angesiedelten Büros waren bis Samstagnachmittag mit einem Hakenkreuz und einer SS-Rune in schwarzer Farbe besprüht worden. Ortsverbandsvorsitzender Stefan Riedel geht davon aus, dass die Attacke sich gegen die klare öffentliche Positionierung des Hirschhorner DGB gegen Antisemitismus gerichtet hat. Dazu gehörte unter anderem ein im Schaufenster ausgestelltes Plakat.

"Wir hoffen, dass sich viele unserem Protest anschließen, um deutlich zu machen, dass für Faschismus und Antisemitismus kein Platz ist. Nicht in Hirschhorn und auch sonst nirgendwo", ruft Riedel zur Teilnahme an der Aktion auf. Der DGB-Regionalverband hatte gleich am Samstag Strafanzeige erstattet, die Ermittlungen des Staatsschutzes wurden umgehend eingeleitet. Riedl sieht jetzt allerdings auch die Zivilgesellschaft gefordert: "Es liegt an uns allen, antisemitische Angriffe zu unterbinden. Alles dafür zu tun, dass jüdische Menschen hier ohne Angst leben können."

Bürgermeister Oliver Berthold zeigte sich in einer ersten Reaktion auf die Nazi-Schmiererei entsetzt darüber, "dass Menschen zu so was fähig sind, so wenig Grips haben und so was hinschmieren".

Eine derartige antisemitische Attacke in Hirschhorn erlebe er zum ersten Mal in seiner Amtszeit, sagte Berthold am Telefon, "das ist heftig — und jenseits davon, als Dummejungenstreich eingestuft zu werden." Soweit die Stadt involviert sei, werde sie alles tun, um die Protestveranstaltung des DGB — natürlich unter den geltenden Auflagen — zu ermöglichen.

Update: Dienstag, 1. Juni 2021, 18.36 Uhr

Hakenkreuz am DGB-Büro

Hirschhorn. (me) Mit einem Hakenkreuz und einer SS-Rune sind die Schaufensterscheiben des Hirschhorner DGB-Büros besprüht worden. Der DGB-Ortsverband hatte sich gegen antisemitische Angriffe in den zurückliegenden Wochen positioniert und am 18. Mai in den Schaufenstern des Gewerkschaftsbüros in der Hirschhorner Fußgängerzone "Gegen jeden Antisemitismus" plakatiert. Darüber war am Freitag auch im Hirschhorner Stadtanzeiger berichtet worden. Am Samstag stellten die Gewerkschafter fest, dass beide Schaufenster mit einem Hakenkreuz und einer SS-Rune besprüht waren. Der DGB verständigte die Polizei. Die Schmierereien wurden, so gut es ging, umgehend entfernt. Der genaue Tatzeitpunkt ist unklar.

Der DGB geht aber davon aus, dass er zeitlich auf die Veröffentlichung folgte. "Offensichtlich reicht es in Hirschhorn aus, dass sich jemand erkennbar gegen Antisemitismus äußert, um Zielscheibe des auch lokal vorhandenen Rechtsextremismus und Antisemitismus zu werden", so der DGB-Ortsverbandsvorsitzende Stefan Riedel in einer Mitteilung. Auf sich beruhen lassen wollen es die Gewerkschafter damit nicht unbedingt: Am Sonntagabend wollte sich der DGB zusammensetzen und diskutieren, ob er aus dem Anlass dieses Wochenende in Hirschhorn eine Kundgebung veranstaltet.

Wegen der Verwendung verfassungswidriger Symbole ermittelt jetzt das Kommissariat für Staatsschutzangelegenheit in Heppenheim. Unter der Rufnummer 06252/706-0 werden alle Hinweise zu dem Fall und den Verursachern entgegengenommen.

Update: Montag, 31. Mai 2021, 8.55 Uhr