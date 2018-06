Hirschhorn. (bnc) Seit Jahresbeginn sind Diplom-Sozialpädagogin Petra Thaidigsmann und ihre Mitarbeiterinnen in den 22 Kommunen des Landkreises Bergstraße unterwegs. Dabei wollen sie auf ihren Verein zur Förderung von Inklusion "Wir Dabei" und dessen Erweiterung zu einer Beratungsstelle für "Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung" (EUTB) aufmerksam machen. Beim "Lebendigen Neckar" in Hirschhorn hatten sie ihren Info-Stand aufgebaut.

Am 1. Januar 2018 ist Stufe 2 des "Gesetzes zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen", kurz "Bundesteilhabegesetz" (BTHG), in Kraft getreten. Es soll gewährleisten, dass Menschen mit Behinderung, ausgerichtet an ihren Bedürfnissen, am Leben in der Gemeinschaft teilhaben können.

Um ihnen und ihren Angehörigen den Durchblick durch das Gesetzeswerk zu erleichtern, sieht Stufe 2 des BTHG unter anderem die vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales geförderte "Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung" vor.

Diese soll eine flächendeckende, unentgeltliche, unabhängige und niederschwellige Beratung der Betroffenen über Leistungen zu Rehabilitation und Teilhabe sichern und sie bei Entscheidungen im Vorfeld der Kontaktaufnahme mit Leistungsträgern unterstützen. 480 solche Beratungsstellen sollen entstehen, in jedem Landkreis eine.

Die EUTB des Kreises Bergstraße ist seit Januar in Betrieb. Drei hauptamtliche Mitarbeiterinnen sind im Büro von "Wir Dabei e.V." in Birkenau bei Weinheim für Ratsuchende da. Unterstützt werden sie durch speziell geschulte Ehrenamtliche.

Mit Katja Krohn und Frauke Veigel waren zwei ehrenamtliche Beraterinnen mit Projektleiterin Thaidigsmann nach Hirschhorn gekommen. Dabei arbeitet Veigel im Rahmen der "Peer"(englisch: gleichartig)-Beratung mit. "Das bedeutet: Mensch mit Behinderung berät Mensch mit Behinderung", erklärt Frauke Veigel das Konzept, das im Bereich der EUTB einen Schwerpunkt einnehmen soll.

Das übergeordnete Ziel der EUTB sei die Stärkung der Eigenverantwortung und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung, erläutert Petra Thaidigsmann. Dabei habe das Beratungsprojekt eine Art "Lotsenfunktion". "Bislang gab der Staat den Weg vor, jetzt geht es um den selbstbestimmten Weg für diese Menschen."

Das Team aus gesunden und "Peer"-Beratern stelle den Betroffenen diverse Möglichkeiten vor: "Wir wollen den jeweiligen Menschen dorthin begleiten, wo er sich aufgehoben fühlt." Die Vernetzung mit den lokalen Trägern im Kreis funktioniere bereits gut, berichtet Thaidigsmann. "Nun müssen die Menschen nur noch erfahren, dass es uns gibt."

Info: Telefonisch unter (0 62 01) 87 60.306 oder unter www.wir-dabei.de oder www.teilhabeberatung.de