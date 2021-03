Langenthal (fhs) Naturgemäß für Aufregung im Ort und in der Umgebung gesorgt hat, dass eine Gruppe Kinder des Kindergartens Gernegroß in Langenthal nach Hause geschickt worden ist. Der Grund dafür ist allerdings nicht, dass ein Mädchen oder Junge positiv auf Corona getestet worden wäre, sondern es war eine Vorsichtsmaßnahme. Das berichten die Leiterin des Kindergartens, Marcella Walter-Gleich, und Hirschhorns Bürgermeister Oliver Berthold auf Nachfrage.

Eine Erzieherin hatte Kontakt zu positiv getesteten Eltern. Diese hatten ein Elterngespräch mit der Erzieherin geführt. Die ging daraufhin in Quarantäne. Ihr Testergebnis liegt noch nicht vor.

Nach der Information über den Verdachtsfall am Montag wurde die Gruppe auf Empfehlung des Heppenheimer Gesundheitsamts bis einschließlich Mittwoch geschlossen oder bis ein negatives Testergebnis der Erzieherin vorliegt. Gestern war nicht mehr in Erfahrung zu bringen, ob die Gruppe am heutigen Donnerstag wieder geöffnet werden kann.

In den Hirschhorner Kindergärten fordert die Umsetzung der Hygienemaßnahmen die Erzieherinnen laut Bürgermeister Berthold "täglich aufs neue". Es sei auch nicht immer leicht, den Eltern gegenüber Verständnis für die Maßnahmen zu wecken. Am unangenehmsten sei die Situation aber für die Kinder.

Weil Hirschhorns Kindergarten derzeit im Provisorium untergebracht ist, bedingen die anderen räumlichen Voraussetzungen mehr Vorsichtsmaßnahmen und Auflagen. Das Personal wird derzeit einmal wöchentlich getestet.

In Hirschhorn machen derzeit nur die Hausärzte Tests, die Apotheke bietet mangels eigener Räumlichkeiten nur Selbsttests zum Verkauf an. Geplant und geprüft wird laut Berthold eine kostenlose Schulung im Bürgersaal für Ersthelfer in den Betrieben. Die Idee hierzu hatte Apotheker Dr. Arnt Heilmann.