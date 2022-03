Hirschhorn. (jbd) Am 1. Dezember dieses Jahres endet die sechsjährige Amtszeit von Bürgermeister Oliver Berthold, am Sonntag, 3. Juli, steht in der "Neckarperle" mit ihren 3 500 Einwohnern die Direktwahl des neuen Stadtoberhaupts an. Die Stadt Hirschhorn ruft daher jetzt Parteien, Wählergruppen oder Einzelpersonen, die für dieses Amt kandidieren wollen, dazu auf, ihre Wahlvorschläge im Rathaus einzureichen. Die Zuständigkeit liegt bei Hauptamtsleiter Arne Endreß als Besonderem Wahlleiter. Die Bewerbungsfrist endet am Montag, 25. April, um 18 Uhr, jedoch ergeht die Aufforderung, Bewerbungen möglichst früh einzureichen, um ihre Gültigkeit rechtzeitig klären zu können.

Auch der 43-jährige Amtsinhaber Oliver Berthold tritt bekanntlich wieder zur Wahl an — unterstützt von der CDU, für die er auch im Kreistag sitzt. Die Christdemokraten konnten bei der letzten Kommunalwahl vor einem Jahr rund 43 Prozent der Stimmen auf sich vereinen, rund 34 Prozent der Wahlberechtigten stimmten für die Wählervereinigung Profil Hirschhorn, 23 Prozent entfielen auf die SPD. Bei der bevorstehenden Bürgermeisterwahl werden 2 750 Bürgerinnen und Bürger an die Urnen gerufen.

Sollte beim Haupttermin am 3. Juli keiner oder keine der Kandidatinnen und Kandidaten eine Mehrheit gewinnen, kommt es am Sonntag, 17. Juli, zur Stichwahl.

Wie es in der Ausschreibung zum Bewerbungsprozedere heißt, benennen Parteien und Wählervereinigungen ihren Wahlvorschlag in geheimer Abstimmung in einer Versammlung. Wobei jede wahlberechtigte Person nur einen Wahlvorschlag unterzeichnen darf. Wer einzeln und parteiunabhängig für das Bürgermeisteramt kandidieren möchte, benötigt dafür die Unterstützerunterschriften von mindestens so vielen Wahlberechtigten, wie es Stadtverordnete als Gemeindevertreter gibt, also 15.