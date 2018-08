Von Jutta Biener-Drews

Hirschhorn. Manchmal ist Johann Kochberger schon auch neugierig, was sich da draußen abspielt. Draußen vorm Balkon auf der Ersheimer Straße. Dazu muss er seinen Lehnstuhl verlassen und sich einen Ausguck suchen am blickdichten Geländer, zwischen Fächerpalme, Springbrunnen, Yucca, blühendem Oleander, Klematis und Trompetenbaum. Viel mehr, oder lieber: Schöneres als im Sitzen kommt ihm dabei allerdings nicht vor die Augen. Der Kochbergersche Balkon in Höhe der Schleuse ist ein Logenplatz mit atemberaubender Sicht auf Schloss Hirschhorn, Kloster und Altstadt, auf Fluss und Brücke und auf die bewaldeten Berge an der Neckarschleife. Sogar Wanderer auf dem Stöckbergweg sind auszumachen. Und ein zauberhafter Ort ist natürlich auch der Balkon selbst. Nur dass da draußen, direkt vor Kochbergers Nase, eben auch die Schiffe fahren, die Schleuse arbeitet und Menschen vorbeikommen, Nachbarn, Bekannte, Touristen.

Viele Fremde bewundern im Vorbeigehen die prächtigen, bis zu zwanzig Jahre alten Kakteen, die entlang des Balkongeländers oft üppig blühen. Die "Königin der Nacht" etwa ist hier in allen Entwicklungsstadien und Wuchsformen zu bewundern. Sie treibt mehrmals im Jahr zarte rosarote Blüten, die aussehen wie Seerosen. Obwohl, das mit den Bewunderern ist durchaus zweischneidig, "Kaktusmann" Johann Kochberger macht sich da schnell wieder unsichtbar. "Ständig werd’ ich nach einem Ableger gefragt!". Jedem ein Blatt abzupfen? "Dann hätte ich bald selber nichts mehr", sagt der 61-Jährige mit charmantem Lächeln, das ihm selbst bei dieser für ihn alarmierenden Vorstellung nicht aus dem Gesicht weicht.

Stachelgewächse, filigrane Blattpflanzen und robuste Palmen wechseln sich ab am Geländer, das den 30 Quadratmeter großen Balkon von Iris und Johann Kochberger begrenzt. Wenn die Kakteen blühen (l.), bleiben die Passanten stehen und staunen.

Johann Kochberger stammt aus Niederösterreich, seine Frau Iris ist Hirschhornerin. Die Alteingesessenen hier kennt sie alle zumindest vom Sehen. 2011 hat das Ehepaar diese Wohnung mit dem 30 Quadratmeter großen Balkon bezogen und "gemütlich" eingerichtet. Gemütlichkeit ist für beide die Hauptsache. Beide sind berufstätig, sie seit 36 Jahren bei der Meto, also quasi um die Ecke, er als Forstwirt im Landratsamt Heidelberg. Und in ihrer Freizeit möchten sie’s sich hier draußen schön machen. Die wundervolle Umgebung auf sich wirken lassen, den Alltag abschütteln, sich Wohlfühlen zu zweit oder in geselliger Runde - "es kommen immer Leute" - entspannen. Dass das Paar deswegen hier festkleben würde, ist allerdings nicht der Fall. Gerade erst sind sie aus dem Urlaub zurückkehrt - aus Tunesien.

Am Wochenende baden die zwei gern in der Sonne - sie auf der Liege, er im Relaxsessel mit zurückgeklappter Lehne -, zum Abkühlen - "wir gehen selten ins Schwimmbad" - steht eine Dusche da mit Bottich, der das Wasser auffängt. Praktisch zum Gießen. Zwischen drei und halb acht scheint die Sonne auf Kochbergers Balkonien, die blau-weiße Markise und ein Schirm spenden Schatten, wenn’s zu heiß wird. Man erholt sich bei Kreuzworträtsel und Sudoku (sie) oder beim süßen Nichtstun (er). Auch die Tochter und der zweijährige Enkel sind gerne hier. Der Kleine hat seine helle Freude am "Schiffe Angucken" oder beim Planschen im Brunnentrog, in den aus vier Krügen das Wasser plätschert.

Seinen Pflanzen lässt das Ehepaar viel Raum, um richtig zur Geltung zu kommen, "weniger ist mehr" lautet hier die Devise. Und weil von Frühjahr an immer irgendwas blüht, hat eine jede ihren ganz großen Auftritt. Forstwirt Kochberger kümmert sich vorzugsweise um seine Stachelgewächse; die blättrigen, die im Wachstum oft kaum zu zügeln sind, stutzt er regelmäßig zurück. Die Deko hier oben ist Iris Kochbergers Domäne, "das kann a Mann sowieso nicht", sagt er mit seinem geschmeidigen österreichischen Zungenschlag. Wohl gebe es "kleine Diskussionen" hie und da. Aber - und er hebt lässig die Hände hoch und lässt sie zurück auf die Armlehnen fallen. Hauptsache gemütlich!

Das Frühstück am Sonntag und wenn sie allabendlich hier gemeinsam die Hauptmahlzeit einnehmen: Dieser Balkon-Genuss ist für Kochbergers nicht zu überbieten. Der Mega-Grill mit Drehspieß, der sauber abgedeckt in der Ecke wartet, wird aber nur bei größeren Runden hervorgeholt. Johann Kochberger gibt dann den "Grillmeister" und bringt Steaks, Würste und Rollbraten auf die Teller. Und wenn’s mal etwas später wird: in jedem Blumenpott ringsrum steckt ein Solarlämpchen und sorgt für dezente Beleuchtung.