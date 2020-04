Von Marcus Deschner

Hirschhorn. Die geplante Erhöhung der Grundsteuer von derzeit 600 auf dann 1 035 Punkte zwecks Ausgleich des Haushalts hat in der Bevölkerung für großen Wirbel gesorgt.

Bürger haben sich deshalb auf dem Rathaus beschwert, sich vehement gegen die drastische Maßnahme ausgesprochen und etwa eine Gebührenpflicht fürs Parken am Bahnhof gefordert, um so Geld in leere Kassen zu bekommen.

Da derzeit aufgrund der Corona-Krise keine Sitzungen der Parlamentarier stattfinden können, erkundigten wir uns bei Mitgliedern der Stadtverordnetenversammlung (StaVo), wie ihre Haltung zu der Erhöhung ist, ob unter Umständen Kompromisse gemacht werden könnten oder ob man Einspar- bzw. andere Einnahmemöglichkeiten sieht. Die Antworten blieben durchweg ungenau, konkrete Vorschläge wurden bislang nicht (öffentlich) gemacht.

"Sicher haben Sie Verständnis dafür, das ich als Stadtverordnetenvorsteher keine Stellung zu Ihren Fragen nehme", teilt Harald Heiß (CDU) mit. Er gehe jedoch davon aus, dass die drei Fraktionen in der StaVo "alle Möglichkeiten versuchen werden, die von der Verwaltung vorgeschlagene Erhöhung der Grundsteuer in diesem Ausmaß zu verhindern".

Dazu sei es natürlich notwendig, dass die Fraktionen Änderungsvorschläge einbrächten, wie Einnahmen verbessert und Ausgaben verringert werden sollen und dass sie auf Anträge für freiwillige Leistungen verzichteten. Gerade deshalb hält Heiß persönlich Sitzungen des Haupt-, Finanz- und Sozialausschusses und der Stadtverordnetenversammlung für notwendig. "Denn dort gehört diese kommunalpolitische Diskussion hin und nicht auf Nebenschauplätze", so Heiß. Kurz vor den Restriktionen wegen Corona habe sich die CDU-Fraktion zur Haushaltsklausur getroffen, berichtet Vorsitzender Wolfgang Schilling. Dabei habe man auch einen Fragenkatalog an die Verwaltung erarbeitet, der bereits beantwortet worden sei.

Bei Alternativen kreativ sein

Selbstverständlich wolle man eine derart große Grundsteuer-Erhöhung verhindern, versichert Schilling. "Bei Einsparmöglichkeiten und dem Generieren von Einnahmen sind wir sehr kreativ". Auch er will, dass keine neuen freiwilligen Leistungen gemacht werden.

"Ich hoffe, Sie sehen es mir nach, wenn ich Ihnen – Stand heute - zu Ihren einzelnen Fragen keine detaillierten oder gar abschließenden Antworten geben kann, zumal die für diese Diskussion vorgesehenen Gremiensitzungen aufgrund der aktuellen Situation abgesagt wurden", antwortet Martin Hölz (Profil Hirschhorn). Aus seiner Sicht gibt es "unterschiedliche Strategien und Herangehensweisen", um die enorme Erhöhung abzuwenden. Dazu zählt er etwa das erneute Durchforsten des Etats nach Ertragssteigerungen und Aufwandsreduzierungen sowie die Diskussion darüber, ob und in welcher Höhe die "freien Finanzmittel" der Stadt in den Haushalt mit eingerechnet werden könnten.

"Dass es von der SPD-Fraktion keine Zustimmung zu der Grundsteuererhöhung geben wird, ist Ihnen ja bekannt, antwortet deren Vorsitzender Max Weber. Aufgrund der Corona-Krise werde es zu Steuerausfällen kommen, die auch den Haushalt der Stadt belasteten, prognostiziert er. Die SPD-Fraktion werde die Situation bewerten und dann Einsparpotenziale benennen.

"Mit mir wird es keinen Prozentpunkt Erhöhung geben", springt ihm Fraktionskollege Thomas Wilken bei. "Ich stimme auch gegen 601 Punkte. Es geht hier ums Prinzip".