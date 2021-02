Von Jutta Biener-Drews

Kreis Bergstraße/Hirschhorn. Dass es in deutschen Friseursalons inzwischen zappenduster aussieht, machte am Sonntag die bundesweite Aktion "Licht an!" augenfällig. Friseure und Friseurinnen allerorten drückten in ihren Geschäftsräumen zum Protest gegen den seit Mitte Dezember verhängten Corona-Lockdown auf die Lichtschalter und forderten eine schnelle Wiedereröffnung ihrer Läden zum 15. Februar. Dass der Politik ein Licht aufgehen und dem vermehrten Wunsch der Kundschaft nach Schwarzarbeit ein Riegel vorgeschoben werden möge, dafür tritt aktuell auch die Friseurinnung im Kreis Bergstraße ein. In Hirschhorn, wo — wie auch in Eberbach — Kontaktaufnahme zu den Friseurläden derzeit so gut wie ausgeschlossen ist — konnten wir telefonisch zu Friseurmeisterin Mandy Bihn durchdringen und sie über ihre momentane Situation befragen.

Mit ihrer Forderung "Das Friseurhandwerk ist systemrelevant und muss am 15. Februar wieder öffnen!" stellt sich die Bergsträßer Innung auf den Standpunkt, dass die nach dem Frühjahr zweite Schließung der Salons im Dezember unangemessen war. Das als körpernahe Dienstleistung eingestufte Friseurhandwerk sei sicher und stelle nachweislich keinen sogenannten Corona-Hotspot dar: "Die von ihm erarbeiteten und umgesetzten Hygiene- und Arbeitsschutzstandards sind enorm hoch und zeigten nachweislich Wirkung", heißt es dazu.

Bei einer pro 100.000 Einwohnern rechnerisch und nachweisbar gegen null tendierenden Inzidenz in den Friseurbetrieben, stelle deren Öffnung auch keine außerordentliche Gefahr für eine Ausbreitung des Virus dar, "auch nicht unter Berücksichtigung der Mutante des Virus", betont die Bergsträßer Friseurzunft.

Der Hilferuf richtet sich aber nicht nur an die Politik. Er richtet sich eindringlich auch an das Verständnis und die Solidarität der unter ihrem seit Wochen wild wuchernden Haupthaar leidenden Kundschaft, auf "unmoralische Angebote" an die Frisurenprofis zu verzichten. "Wir erhalten vermehrt Hinweise, dass das Arbeitsverbot umgangen wird und damit die Schwarzarbeit im privaten Bereich erheblich zunimmt". Jeder weitere Tag im Lockdown verschärfe die Situation und lasse den Druck auf die von Existenzangst geplagten Friseurbetriebe wachsen, stellt die Innung fest: "Das Abdriften in die Schwarzarbeit kann nicht die Lösung sein".

Mandy Bihn. Foto: Biener-Drews

In ihrem Zuhause in Wald-Michelbach kümmert sich Friseurmeisterin Mandy Bihn seit Dezember wieder ausschließlich um die zweijährige Tochter, die Familie, den Haushalt — ihr Partner leistet inzwischen Kurzarbeit. Auch Bihn hat in ihrem Friseursalon in der Hirschhorner Hauptstraße kurz vor dem großen Weihnachtsgeschäft den Schlüssel rumgedreht, hat ihre zwei jungen Mitarbeiterinnen erneut in Kurzarbeit geschickt. Ebbe in der Kasse. Überbrückungshilfe? "Ich hab’ noch keinen Cent erhalten!", fühlt sich die junge Unternehmerin von "der Bundesregierung total im Stich gelassen".

Um leben zu können, gehen ihre Ersparnisse drauf. Wie lange das noch reicht? Keine Ahnung, sagt Mandy Bihn. Dass ihr das seit Gründung ihres eigenen Geschäfts "hart erarbeitete Geld" in der Corona-Krise einfach durch die Finger rinnt, "tut weh", gesteht die Friseurmeisterin. Schon im ersten Lockdown im Frühjahr war ihr klar, einen zweiten nicht verkraften zu können. Jetzt geht es für sie nur noch darum, ihren Betrieb und ihr Team durch die Krise zu retten. Und so klammert sich die junge Frau jetzt an die Hoffnung, dass ihr Laden "wieder brummen wird", sobald sie wieder aufmacht. Bihn: "Mir tun die anderen leid, die dann nicht weiter können."