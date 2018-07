Von Jonas Haaß

Hirschhorn. Die Vielfältigkeit französischer Musik zeigen - das wollen die "Sales Gosses" ("Schmuddelkinder") seit 1999. Denn sie spielen nicht nur Chansons, sondern französische Songs aller Art.

Vor 18 Jahren entstand die Band auf Initiative des Hochschullehrers Christian Minuth als Projekt für angehende Französisch-Lehrer der pädagogischen Hochschule (PH) Heidelberg. Elf Studenten machten anfangs bei diesem Projekt mit. Nachdem 2000 Christian Minuth und Sylvie Méron-Minuth nach Hirschhorn gezogen waren, intensivierte sich die musikalische Zusammenarbeit. Inzwischen ist die Band in der Besetzung mit Schlagzeuger Holger Alt alias "Heavy-Holly", Bassist Roland Kohl, Gitarrist Christian Minuth, Pianistin Franziska Gauly und Sängerin Sylvie Méron-Minuth eine Institution auf den Bühnen der Region und hat zwei CDs herausgebracht. Die nächste Scheibe ist für 2018/2019 geplant. Gespielt werden Rock, Pop, Chansons und als besondere Spezialität keltische Musik aus der Bretagne, aus der Sylvie Méron-Minuth stammt. Die Titel sind vom Namen her in Deutschland oft weniger bekannt, doch beim Hinhören erkennen viele Zuhörer die Stücke wieder.