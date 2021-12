Von Marcus Deschner

Hirschhorn. 14.185 Euro soll der Stadtwald im kommenden Jahr in die Hirschhorner Kasse spülen. Dies sieht zumindest der Waldwirtschaftsplan für kommendes Jahr vor. Ihn stellten der stellvertretende Leiter des Forstamts Beerfelden, Matthias Kolb, und Revierleiter Florian Koch in der jüngsten Sitzung des Haupt-, Finanz- und Sozialausschusses im Bürgersaal vor.

Bei Enthaltung von Dr. Irmtrud Wagner (Profil) wurde das Zahlenwerk der Stadtverordnetenversammlung zur Zustimmung empfohlen. Kolb und Koch gingen anhand einer Bildpräsentation auf den Plan und die Waldschutzsituation in Hessen, im Odenwald und im Neckartal näher ein.

Landesweit trat danach seit dem extremen Trockenjahr 2018 und den Borkenkäferkalamitäten ein Verlust von 50 Prozent des Fichtenvorrates ein. Dadurch entstanden 35 000 Hektar Freiflächen. Drastisch war auch der Vermögensverfall: Von einem Festmetererlös von einstmals 90 Euro gingen die Preise auf 25 Euro in den Keller. "Das deckte häufig nicht mal die Erntekosten", klagte Kolb. Zumal damals enorme Holzmengen auf dem Markt gewesen seien.

Etwas abgemildert worden seien die finanziellen Einbußen durch Förderungen über die Extremwetterrichtlinie. Momentan sei aber eine deutliche Erholung am Markt zu spüren, und man bewege sich wieder an der Hundert-Euro-Marke je Festmeter.

Hohe Investitionen seien auch im Bereich des Waldumbaus nötig. Dafür gebe es eine Nachhaltigkeitsprämie des Bundes. Die Stadt Hirschhorn habe 45 000 Euro für die nachhaltige Bewirtschaftung des Waldes im Jahr 2020 erhalten.

Auch die Abschusspläne beim Wild gelte es einzuhalten. Denn überhöhte Wildbestände bedeuteten für die Waldbesitzer immense Investitionen für den Waldumbau. Schutz gegen Wild sei nämlich sehr teuer.

Die Wetterextreme in den Jahren 2018 bis 2020 hätten auch im Odenwald ihre Spuren hinterlassen. Wenngleich Hirschhorn Kolb zufolge "glimpflich davon gekommen" ist. 1 700 Festmeter Holz seien durch Trockenheit und Käferbefall 2018 in Mitleidenschaft gezogen worden. Vergangenes Jahr waren es 970 Festmeter, und für dieses Jahr rechne man mit 600 Festmetern. Glücklicherweise gebe es heuer nur zwei Generationen Käfer statt üblicherweise drei. Das Forstamt Beerfelden betreibe großen Aufwand beim Kampf gegen den Borkenkäfer. Von April bis Ende Oktober führe man ein "Borkenkäfermonitoring" durch. In 25 Bezirken unternehme man ein- bis zweimal wöchentlich Kontrollsuchen. Dabei werde man von ehemaligen Forstleuten und Studenten unterstützt.

Schnell müsse gefundenes Schadholz aufgearbeitet werden. Dies geschehe meist binnen zweier Wochen nach Auffinden. Kolb sprach auch den Richtsatz für die Beförsterungskosten an. Für das Jahr 2022 betrage der normalerweise 23,52 Euro je Hektar. Allerdings sei wegen der Unterstützung aus dem Corona-Fonds eine Absenkung bis auf 6,24 Euro bis ins Jahr 2024 möglich.

Demnächst stehe für Hirschhorn auch wieder die mittelfristige Inventur und Planung im Forstbetrieb, das sogenannte (zehnjährige) Forsteinrichtungswerk an.

Dieses sei mit Kosten von 45 Euro je Hektar verbunden. 3600 Festmeter Holz sollen plangemäß im kommenden Jahr im Hirschhorner Stadtwald eingeschlagen werden. Dazu komme Bestandspflege auf acht Hektar Fläche.

Für die Holzernte sind 100.000 Euro eingestellt, für die Waldwege 20.000 Euro, für die Bestandspflege 10.000 Euro, für die "Beförsterung" 13.500 Euro und für den Hauptanteil am neuen Einrichtungswerk 20.000 Euro. An Einnahmen erhofft man sich 200.000 Euro aus dem Holzverkauf, 7000 Euro aus der Jagdpacht und 12.000 Euro aus Fördermitteln.