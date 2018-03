Hirschhorn am Neckar, wie es der frühere RNZ-Gründer und Bundespräsident Theodor Heuss am 5. Juni 1925 sah und zeichnete, und wie es heute fast 100 Jahre später aussieht: Die Altstadtsilhouette hat sich kaum verändert. Repro: RNZ/Foto: Stefan Weindl

Von Christofer Menges

Hirschhorn/Eberbach. Von den Reisen des Schriftstellers Mark Twain durchs Neckartal zeugt in Hirschhorn noch die Mark-Twain-Stube. Weit weniger bekannt ist, dass auch Theodor Heuss, der frühere Bundespräsident und Mitbegründer der Rhein-Neckar-Zeitung, im Neckartal unterwegs war, dabei zeichnete und einen Bericht darüber verfasst hat.

1925 war der damals 41 Jahre alte Heuss auf Wanderung entlang des Neckars unterwegs. "Das kleine Glück im Neckarwinkel" nannte er seinen Reisebericht, in dem er Eindrücke, Begegnungen und Historisches mit den Geschichten seiner Vorfahren verwebt, die auf dem Fluss als Schiffer fuhren.

"Hier, in solchem Land, ist Eichendorff noch nicht gestorben", fühlt sich Heuss, in heißer Mittagssonne im Gras liegend, beim Anblick von Schifferkähnen vor der malerischen Kulisse Hirschhorns an den Dichter der Romantik erinnert und versucht, "die Hitze zu zeichnen". Auch in Ersheim greift Heuss zum Zeichenstift: Dort lässt er sich von einer Bauernfrau in der Kapelle einschließen, um die Holzfiguren aus dem Barock zu zeichnen - und wird dann von der Frau, die wieder zurück zu ihrer Arbeit wollte, vergessen. Die rettende Idee: Er zerrt am Glockenseil, um sich in die Freiheit zu läuten.

Heuss schreibt über die Herren von Hirschhorn und über Land und Leute in der Kneipe: "Die Geschichten, die man hier erlebt, sind solcher Art; nicht sehr großartig, aber liebenswürdig." Es gebe in Hirschhorn sehr viele Wirtshäuser, stellt Heuss fest, aber alle besuchen können habe er nicht. Immer wenn er dort sei, steige er im "Naturalisten" ab, schreibt der spätere Bundespräsident und erklärt, wie der Name entstand ist. Dazwischen streut er Landschafts- und Reiseimpressionen und Erinnerungen an seine Vorfahren, denn in Hirschhorn kämpfte 1849 der Bruder seines Urgroßvaters als Freischärler.

Der Zufall, antwortete Heuss dem Verleger Hermann Leins auf dessen Ansinnen, Reiseberichte, darunter den aus dem Neckartal, in einem Buch zusammenzufassen, sei doch kein richtiger Redakteur. Leins fand aber, gerade die "absichtslose Art" der Zusammenstellung habe ihren besonderen Reiz.

So kommt es, dass sich Hirschhorn und das "Glück im Neckarwinkel" in einem Band finden mit Reisen von Heuss nach England, Skizzen aus Paris, Xanten, Chartres und Venedig oder einem Bericht von Tagen auf Ischia, alles zusammengefasst im Buch "Von Ort zu Ort - Wanderungen mit Stift und Feder".

Und wie es der Zufall so will: Fast 60 Jahre nach seiner Veröffentlichung im Tübinger Rainer Wunderlich Verlag kehrte das "Glück im Neckarwinkel" nach einer Reise durch die Hände mehrerer Besitzer und über einen Flohmarkt, auf dem es der als Neckarschiffer aufgewachsene Eugen Emmig fand, wieder auf einen Redakteursschreibtisch ein Stück neckaraufwärts zurück. Als Flaschenpost aus einer anderen Zeit.