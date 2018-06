Von Heidemarie Canis

Hirschhorn. "Rock im Klosterhof" gehört im Verein Katholische Kirchenmusik, kurz KKM fest ins Jahresprogramm, hat inzwischen Kultstatus und ist eine große Bereicherung im regionalen Kulturangebot. Als anlässlich des 90. Jubiläums der KKM 1993 ein Musikprogramm erarbeitet wurde, dachten die Organisatoren auch an die jüngere Generation und engagierten die ersten Bands.

Das Programm stieß auf Wohlwollen, Begeisterung und großen Besucherzuspruch, sodass in den darauf folgenden Jahren immer neue Bands eingeladen wurden - immer mit tollem Erfolg. Am vergangenen Wochenende war es wieder soweit, Besucher aus nah und fern machten sich auf den Weg in den Hirschhorner Klosterhof, in dem schon bald die Mauern erzitterten.

In diesem Jahr erfolgte die Einladung zum Musikevent an das Duo "Captn Catfish und Mrs. Nicky" aus Pleutersbach, wobei Captn Catfish alias Fabian Fahr ursprünglich Hirschhorner ist. Die zweite Band "Soulmaxx" kommt mit drei Sängern und sieben Musikern aus der Rhein-Neckar-Region, die Band gründete sich vor 20 Jahren, Chef ist Werner Burkard. Geprobt wird einmal wöchentlich in Altlußheim.

In seinen beruflichen Wanderjahren durch die Südstaaten von Amerika kam "Captn Catfish" mit dem Musikinstrument "Cigarboxguitar" in Berührung, dem dreisaitigen Zupfinstrument, das sich die ärmeren Menschen im späten 19. Jahrhundert aus Materialien ihrer Umgebung (Kisten, Dosen Fässer) bauten, um Musik zu machen. Warum sollte er, der gelernte Zimmermeister, nicht auch diese Instrumente bauen können? Auf den Klangkörper setzte "Captn Catfish" eine Gitarrendecke aus benutzten Amerikanischen Nummernschildern und befestigte drei Saiten, fertig war die "Cigarboxguitar". Da die Nummernschilder der einzelnen Staaten farblich unterschiedlich sind, besitzt er inzwischen eine bunte Mischung dieser Instrumente. Er bietet Interessierten auch Workshops an, in denen sie selbst ihre Instrumente kreieren können.

"Captn Catfish", der keinerlei Musikunterricht erhielt, spielt Coversongs auf seinem dreisaitigen Instrument und singt dazu mit grooviger Stimme, begleitet von der zierlichen "Mrs.Nicky" alias Nicole Guida. Eine umgebaute Werkzeugkiste und ein Tamburin sind die Taktgeber, in einem amerikanischen Briefkasten ist der Verstärker untergebracht - nach der Devise, man kann aus allem was herstellen. Auf der Straßenkerwe in Pleutersbach wurde das Duo vor drei Jahren entdeckt. Inzwischen sind sie mit Blues-, Rock- und Countrymusik mit den "Cigarboxguitars" in England, Niederlanden, Frankreich und deutschen Großstädten unterwegs. Eine super Einlage auf einer Weinkistengitarre bot Tobias Langguth, der nicht nur seine Fingerfertigkeit auf seinem Instrument bewies, sondern auch mit guter Stimme auftrat. Dass man mit Waschbrett und Konzertina ebenfalls in einer Band mitspielen kann, bewiesen die beiden amerikanischen Gäste Benny und Jordan am Ende des ersten Konzertteils.

Stimmgewaltig war der Auftritt der Band "Soulmaxx" mit ihren grandiosen Sängerinnen Chantal Schellenberg und Karin Molnar und dem klangvollen Sänger Christian Alnik, die im Wechsel mit Werner Burkard (Trompete), Thomas Herrmann (Saxophon) und Fabian Freitag (Posaune), Michael Braun (Schlagzeug), Martin Purucker und Uwe Lysowec (Gitarren) und am Keyboard als Gast Jürgen Ritter sangen und spielten. Das Repertoire bot Soul-und Funk-Klassiker, Blues Brothers, Tina Turner, James Brown, Pink, Bruno Mars. Es war ein großartiges Klangerlebnis, das die vielen Zuhörer, die inzwischen den Innenhof und die obere Galerie bevölkerten, begeistert mitsingen und mittanzen ließ. Hier kamen die Freunde der Rock-und Popmusik bis spät in die Nacht voll auf ihre Kosten. Das Wetter hielt und die Veranstaltungsleitung mit Bernhard Weber, Karl-Ludwig Motzer und Sebastian Flex und die vielen Helfer waren mit dem friedlichen Verlauf des Abends sehr zufrieden.