Hirschhorn. (RNZ) Eine illuminierte Linde, Lichterketten, der Duft von Glühwein und dazu live gespielte Weihnachtsmusik – das gibt es in diesem Advent an jedem der vier Advent-Freitage ab 19 Uhr vor dem Langbein Museum.

Der Freundeskreis Langbein’sche Sammlung lädt ein zum "Hirschhorner Advent", einem kleinen Stelldichein, um die Arbeitswoche ausklingen zu lassen und das jeweilige Adventwochenende zu begrüßen.

Mit diesem Mini-Konzert, bei dem jeweils bis zu fünf Weihnachtslieder erklingen, wollen die Initiatoren die Altstadt mit Weihnachtsstimmung beleben. In diesem Jahr erhalten sie dabei großartige Unterstützung aus Hirschhorn: Ab dem ersten Adventfreitag am 26. November bestreitet die Katholische Kirchenmusik mit wöchentlich zwei, drei Musikern aus ihrem Ensemble diesen Auftritt, am letzten Adventfreitag, 17. Dezember, tritt sogar das gesamte Orchester an.

Unterstützt werden die Museumsfreunde noch von einer weiteren Seite: Denn in diesem Jahr darf Glühwein ausgeschenkt werden, eine Aufgabe, die der Gewerbeverein Hirschhorn vor dem Museum übernimmt. Diese Events werden zugleich zum Anlass genommen, die wöchentlichen Gewinner der jährlich stattfindenden Weihnachtsverlosung des Gewerbevereins auszulosen. Diese Verlosung startet heuer am zweiten Adventfreitag, 3. Dezember. Zu gewinnen gibt es je zehn Einkaufsgutscheine, über die gesamte Zeit wird ein Gesamtwert von 600 Euro verlost.

Mit dem Hirschhorner Advent 2021 geht der Freundeskreis Langbein’sche Sammlung in die zweite Runde, jedoch unter deutlich besseren Vorzeichen. Noch im vergangenen Jahr mussten sehr strenge Corona-Regeln eingehalten werden, selbst kleine Grüppchen waren nicht erlaubt, und schon gar nicht durfte Glühwein ausgeschenkt werden.

In diesem Jahr gibt es von Seiten der Behörden keine Einwände, und die Initiatoren vertrauen zudem auf die Disziplin und Vernunft des Publikums. So steht einem lebendigen und stimmungsvollen Hirschhorner Advent nach Ansicht der Veranstalter nichts mehr im Wege.

Info: Hirschhorner Advent: Immer freitags im Advent, am 26. November, 3., 10. und 17. Dezember, ab 19 Uhr am Langbein Museum.