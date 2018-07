Hirschhorn. (MD) Mit dem Haushaltsplan für 2018 hat sich der Haupt-, Finanz- und Sozialausschuss (HFSA) beschäftigt. Seite für Seite wollte man zunächst das rund 700 DIN A4-Blätter umfassende Werk durchgehen.

"Wir fangen erst bei Seite 83 an zu meckern", verkündete Stadtverordnetenvorsteher Harald Heiß für die CDU-Fraktion. Da die anderen Fraktionen keine Einwände hatten, ging's mit dieser Seite dann auch los. Teilweise konnten weitere "Sprünge" gemacht werden. Das nach den Grundsätzen der Doppik erstellte Zahlenwerk weist ordentliche Erträge von knapp 8,8 Millionen Euro aus.

Davon resultieren mehr als ein Drittel aus den beiden konjunkturabhängigen Steuerarten Gewerbesteuer mit 1,45 Millionen Euro und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 1,75 Millionen Euro. Außerdem erhält die Stadt eine Schlüsselzuweisung von rund 1,3 Millionen Euro.

Dies entspricht rund 475.000 Euro Mehreinnahmen. Ursprung dieser hohen Schlüsselzuweisung ist laut Plan der dramatische Gewerbesteuereinbruch 2016. Die Grundsteuern A und B haben mit knapp 760.000 Euro oder rund neun Prozent ebenfalls einen nicht unwesentlichen Anteil an den Erträgen.

Bürgermeister Oliver Berthold hob lobend hervor, dass der bereits im Haushaltsplan 2017 dargestellte positive Trend für die Folgejahre auch im Plan für 2018 fortgesetzt werde. In diesem Haushaltsjahr werde mit einem Überschuss in Höhe von rund 314.000 Euro gerechnet. Der Plan für 2019 sehe ein ordentliches Ergebnis von 112.000 Euro vor.

Allerdings bestehe für Hirschhorn für die kommenden Jahre ein nicht zu unterschätzendes Risiko, da die Erträge aus den beiden Hauptsteuereinnahmen eben stark von der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und dem Konjunkturverlauf bestimmt werden.

Erstmals sei zum Plan auch ein Anhang zur mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung verfasst worden. In diesem werde auch auf die notwendigen Ergebnisse in den nächsten Jahren, die Hessenkasse und die Probleme bei der Realisierung der Finanzziele Stadt hingewiesen, die sich noch unter dem Schutzschirm des Landes Hessen befindet.

Den Bürgern dürfte dabei in absehbarer Zeit Ungemach drohen: ab 2021 ist eine Erhöhung der Grundsteuer B in Höhe von 50 Prozentpunkten eingerechnet. Sie werde wohl unumgänglich, um den Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit nach den Vorgaben der hessischen Gemeindeordnung und der Gemeindehaushaltsverordnung auf dem notwendigen Niveau zu halten, heißt es in der Begründung.

Angaben zum städtischen Vermögen werden im Vorbericht zu dem Plan ebenfalls gemacht. So sank das Anlagevermögen von knapp 28 Millionen Euro 2013 auf 26,9 Millionen Euro 2015. Nach unten zeigte auch das Eigenkapital: während man davon 2013 noch knapp 9,4 Millionen Euro hatte, stieg es kurzfristig 2014 auf 9,8 Millionen und fiel 2015 auf knapp 9,3 Millionen Euro.

Der Schuldenstand sank von 8,2 Millionen Euro 2013 auf 7,6 Millionen Euro 2014, stieg aber 2015 wieder auf rund 7,9 Millionen Euro an. Das entspricht bei etwa 3470 Einwohnern 2015 einer Pro-Kopf-Verschuldung von nicht ganz 2 300 Euro.

Im Haushaltsjahr 2018 plant Hirschhorn Investitionen von gut 1,4 Millionen Euro, wobei der Löwenanteil mit rund 650.000 Euro auf die Sanierung der Wasserversorgung entfällt.