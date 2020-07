> Jederzeit das nächste Gerät finden: dabei helfen Defi-Apps wie "Defikataster" sowie Rot Kreuz Defi und Notruf App". Eine Übersicht findet sich auch auf www.eberbach.de. Die 38 für Eberbach angezeigten Defi-Standorte sind "24/7" (rund um die Uhr) zugänglich, wie etwa in Bankvorräumen oder im Polizeirevier.

Wegen des Defi-Programms der Stadt wurden Defis auch an der Sängerhalle in Hessisch-Igelsbach oder bei der Bankfiliale in Oberdielbach (Neckar-Odenwald-Kreis) aufgestellt. In Brombach finanzierte eine Haussammlung das Gerät. Wenn jemand wie Norbert Kehrer durch Ersthelfer und Defi-Einsatz vom Herztod unter die Lebenden zurückgekehrt ist , muss er sich erst in dieses zweite Leben einfinden. (fhs)