Hirschhorn (fhs) Das hessische Neckartal gilt den Wahlkampfmanagern in den Wiesbadener Parteizentralen als "Südpol" des Bundeslandes - das macht sich bei den Landtagswahlkämpfen unter anderem daran bemerkbar, dass sich die Aufritte der Wahlkreisbewerber und der sie begleitenden Parteigrößen in überschaubarer Anzahl bewegen. Hinzu kommt die Ausrichtung der Bürger in Hirschhorn und Neckarsteinach nach Baden-Württemberg. Das erschwert Wahlkreisbewerbern einen inhaltlich geführten Landtagswahlkampf vor Ort.

Hintergrund Bis zu 17 Kreuzchen: Wenn die rund zweieinhalbtausend Hirschhorner Wahlberechtigten am Sonntag, 28. Oktober, an die Wahlurne schreiten, haben sie insgesamt bis zu 17 Kreuzchen zu machen. Wer sich’s einfach machen will, kann auch nur drei Voten abgeben. Und das bei einer Landtagswahl? Ja, denn neben der Wahlkreisstimme für eine(n) der sechs im Wahlkreis Bergstraße II (WK 55) [+] Lesen Sie mehr Bis zu 17 Kreuzchen: Wenn die rund zweieinhalbtausend Hirschhorner Wahlberechtigten am Sonntag, 28. Oktober, an die Wahlurne schreiten, haben sie insgesamt bis zu 17 Kreuzchen zu machen. Wer sich’s einfach machen will, kann auch nur drei Voten abgeben. Und das bei einer Landtagswahl? Ja, denn neben der Wahlkreisstimme für eine(n) der sechs im Wahlkreis Bergstraße II (WK 55) antretenden Kandidat(inn)en gibt es eine Landesstimme für die auf dem Wahlzettel aufgeführten Landeslisten (2013 waren es 18). Anders als in Baden-Württemberg gibt es in Hessen wie bei einer Bundestagswahl eine Erst- und Zweitstimme. Die Erststimme entscheidet, wer das Direktmandat im Wahlkreis erhalten soll (2013 war das Peter Stephan von der CDU). Aus der Zweitstimme folgt das Ergebnis der Parteien auf Landesebene. Aus diesem wird nach festgelegtem Auszählungsverfahren ermittelt, welche der Bewerber in den Wahlkreisen über ein Zweitmandat in den Landtag einziehen (2013 Karin Hartman von der SPD). Dieses Jahr kommt hinzu, dass die Hessen in einer Volksabstimmung über 15 einzelne Gesetze des Landtags vom 24. Mai 2018 abstimmen. Damit soll die hessische Landesverfassung geändert werden. Unter anderem geht es um Gleichstellungsfragen, Kinderrechte, aber auch um Sportförderung oder das Bekenntnis zur Europäischen Integration. Wähler können die 15 Gesetze pauschal mit nur einer Stimme "Ja/Nein" quittieren. (fhs)

Für die CDU kümmert sich Ilona Dörr um den diesjährigen Wahlkampf. Die frühere Hirschhorner Bürgermeisterin saß selbst 1999 bis 2008 im Wiesbadener Landtag. Ihre derzeitige Amtsnachfolgerin im Wahlkreis 55 (Bergstraße) ist Birgit Heitlandt (55). Die Pharmazeutisch-technische Assistentin aus Zwingenberg rückte im Mai 2017 für den 2013 direkt gewählten Abgeordneten Peter Stephan nach.

Bei ihren Besuchen in Hirschhorn bisher war sie etwa bei der Auszeichnung des Langbeinmuseums mit dem Landesminister für Wissenschaft und Kunst, Boris Rhein, vor Ort, hatte Gesprächstermine bei Bürgermeister Oliver Berthold sowie bei Geschäftsleuten. Eine Sprechstunde für jedermann wie vergangenen Dienstag Abend wolle Birgit Heitland "so alle drei bis fünf Monate" anbieten, berichtet Dörr. Am Montag, 22. Oktober, ist Heitlandt von 16 bis 19 Uhr im Haustürwahlkampf in Hirschhorn unterwegs. Zudem ist ein Infostand am Samstag vor der Wahl geplant.

Am Freitag, 19. Oktober wird Ilona Dörr gemeinsam mit dem Justizstaatssekretär Thomas Metz ebenfalls von Tür zu Tür gehen, um mit Bürgern ins Gespräch zu kommen. Dörr: "Es ist wichtig, dass die Leute wissen, da tut sich was - derzeit wird ja alles von Berlin überlagert."

Dörr will in Erinnerung rufen, wie Hirschhorn vom Land profitiert habe etwa bei der Finanzsituation, beim Museum, bei der Ersheimer Kirche oder im Naturschutz, beispielsweise den Fledermäusen.

Dass nach 19 Jahren CDU auf der hessischen Regierungsbank wieder ein Wechsel stattfindet, dafür setzt sich die Landtagsabgeordnete, Diplom-Soziologin Karin Hartmann (59) aus Grasellenbach ein, zuletzt mit einer Rede beim gemeinsamen Sommerfest der SPD-Ortsvereine Neckarsteinach und Hirschhorn.

Neben dem Hirschhorner SPD-Ortsvereinsvorsitzenden Carsten Ahlers kümmert sich die früherer Bürgermeisterin Ute Stenger um den Wahlkampf der SPD. Weil neben der Landtagswahl auch die Volksabstimmung zur Verfassung erfolgt, lud der Ortsverein zu einem Infoabend dazu mit dem Abgeordneten Norbert Schmitt (Wahlkreis Bergstraße-West 54) ein. Karin Hartmann war auf dem Markt für Bürger ansprechbar. Einen weiteren Infostand vor dem Edeka-Markt plant die SPD laut Ute Stenger für Samstag, 27. Oktober.

Keinen eigenen Ortsverband in Hirschhorn haben die Grünen. Deren Kandidat, der Politikwissenschaftler Alexander Berndt (36), lädt zu verschiedenen Terminen etwa nach Bensheim (am 24. Oktober gar mit der Bundesvorsitzenden Annalena Baerbock) ein.

"Leider haben wir keine Veranstaltung in Hirschhorn geplant" räumt auch der Bewerber der Linken, Sascha Bahl (42), auf Anfrage an. Er wohnt in Mörlenbach und arbeitet als Berater im "Enterprise Resource Planning". Gleiches gilt für den Studenten und Bewerber der FDP, Georg Landwehrmann (22) in Bensheim.

Zum zweiten Mal nach 2013 kandidiert der Studienrat a.D. Rolf Kahnt (73) aus Bensheim für die AfD im Wahlkreis 55. zusammen mit dem derzeitigen AfD-Landessprecher Robert Lambrou hatte der ehemalige hessische AfD-Landesvorsitzende (2015-2017) und aktueller Kreisvorsitzende Kahnt gestern zu einer Wahlveranstaltung in die Mark-Twain-Stube des Bürgerhausees eingeladen.